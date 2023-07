Nome: Federica

Cognome: Scagnetti

Anno di nascita: 2003

Città: Roma

Piattaforme: Instagram, TikTok

Categoria: Influencer

Chi è Federica Scagnetti

Federica Scagnetti è una giovanissima influencer e tiktoker romana. Negli anni ha conquistato il web con la sua personalità spensierata e la sua simpatia.

Nata il 24 novembre 2003, Federica ha sempre coltivato le sue più grandi passioni che sono la moda, il trucco e lo sport. Ha praticato nuoto sincronizzato fino alla pandemia, che per ovvie ragioni le ha impedito di continuare. Ora si dedica agli studi e ai suoi progetti sui social.

Federica ha iniziato a postare su TikTok durante la prima quarantena del 2020, un po’ per gioco e un po’ per combattere la noia. In poco tempo ha raggiunto milioni di follower che da subito hanno apprezzato il suo stile e la sua energia. Federica ama condividere la sua vita privata con i suoi fan, per questo mostra spesso i suoi genitori, il fratello Matteo – con cui ha un rapporto molto stretto – e il suo fidanzato Federico.

Federica è una ragazza curata, attenta ai dettagli e al gusto. Non ha piercing o tatuaggi visibili, ma sa come valorizzare il suo aspetto fisico con accessori e acconciature. In 3 anni da influencer e content creator ha anche affrontato temi delicati.

Federica ha dei sogni e delle ambizioni per il suo futuro. Vorrebbe proseguire gli studi all’università, ma ciò non le impedirebbe di continuare a lavorare nel mondo dei social. Ha già collaborato con diversi brand e partecipato a eventi come il TikTok Festival.

Le polemiche per il bacio al fratello

In occasione del 18esimo anno del fratello Matteo, Federica Scagnetti gli ha dedicato una toccante lettera di affetto. In uno degli scatti comparsi sui social, inoltre, l’influencer lo bacia sulle labbra.

Questo dettaglio – riportava Il Fatto Quotidiano – ha scatenato le polemiche: “Mi sembra un po’ troppo”, hanno scritto in molti. Altri l’hanno difesa: “Vedete la malizia ovunque”.