Arrivano finalmente segnali concreti per tutti coloro che non vedono l’ora di installare il nuovo aggiornamento iOS 17. Premesso che l’upgrade stabile e definitivo risulterà disponibile per i modelli compatibili solo a partire dal mese di settembre, subito dopo la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 15, ci sono effettivamente alcuni elementi aggiuntivi da prendere in considerazione rispetto al nostro ultimo articolo a tema. In particolare, la mela morsicata ha avviato la distribuzione della prima beta pubblica per il pacchetto software, per tutti coloro che hanno deciso di aderire al programma in questione.

Prima analisi pratica del nuovo aggiornamento iOS 17: beta per tutti per introdurre l’upgrade

Quali sono gli elementi da considerare oggi 13 luglio? Come evidenzia MacRumors, è possibile procedere con il download ‌di iOS 17‌ e ‌iPadOS 17‌ aprendo l’app Impostazioni, per poi selezionare “Generale“, quindi toccando la sezione “Aggiornamento software” e attivando l’opzione ‌iOS 17‌ Beta pubblica. Detto questo, tra le novità fino a questo momento certe troviamo una nuova opzione StandBy per iPhone, che consentirà alla sezione in questione di fungere da hub di informazioni quando è in posizione orizzontale e collegato a un caricabatterie.

In aggiunta, adesso la modalità Standby mostra l’ora, le attività in diretta, le notifiche in arrivo e tantissimi widget. Quelli nella schermata di blocco sono interattivi, ragion per cui gli utenti una volta installato l’aggiornamento iOS 17 avranno la possibilità di controllare una luce intelligente o spuntare un promemoria senza aprire un’app. Come se non bastasse, la correzione automatica è più intelligente di prima ed è più facile correggere gli errori con un tocco rapido.

Ancora, con l’aggiornamento iOS 17 l’app foto riconosce i propri animali domestici e FaceTime supporta i messaggi video in modo da poter lasciare un messaggio vocale video se qualcuno perde una chiamata.