Lo Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe essere presentato ad agosto, come attestano le varie certificazioni che sta via via ricevendo. L’ultima in ordine di tempo è stata la 3C, ad opera del noto ente cinese che ha evaso le pratiche relativa ad un dispositivo Xiaomi con numero modello “2308CPXD0C“, che si pensa essere proprio lo Xiaomi Mix Fold 3. Il device dovrebbe presentare potenze di ricarica in ingresso di 67W, un’informazione che era già trapelate giorni fa in merito al pieghevole di prossima generazione e che adesso ne rappresenta un’ulteriore conferma (la velocità di ricarica viene considerata da molti una comodità cui non si può rinunciare, soprattutto quando si ha poco tempo a disposizione per le operazioni di ricarica del proprio smartphone),.

Secondo le indiscrezioni precedenti, il telefono dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, includere una batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 67W, quattro fotocamere posteriori di cui una principale, un ultra-grandangolare, un teleobiettivo da 3,2x ed un periscopio da 5x. Lo Xiaomi Mix Fold 3 dovrebbe essere commercializzato anche in Europa (per la prima volta da quando il produttore cinese si è lanciato nel campo dei dispositivi pieghevoli, per la gioia di chi vorrà comprarlo).

Staremo a vedere se arriveranno nuove conferme a fornirci ulteriori indicazioni sul conto dello Xiaomi Mix Fold 3, per non parlare poi del prezzo che gli verrà riservato dall’OEM, pur sapendo che tecnologie del genere richiedono tempi di elaborazione prolungati, un’ingegneristica all’avanguardia e soprattutto costi di produzione elevati (motivo per cui è altamente probabile che il prezzo di listino sarà piuttosto sostanzioso). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com