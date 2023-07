Le storie di Marta, Jacopo, Federica e degli altri protagonisti di Sul più bello, diventano una serie TV. Eagle Pictures ha infatti annunciato che il film adolescenziale del 2020 tratto dal romanzo di Eleonora Gaggero, che ha avuto due sequel, avrà un suo riadattamento per il piccolo schermo.

Le riprese di Sul più bello – La serie, si svolgeranno a Torino e sono in programma a settembre. Dureranno fino a novembre di quest’anno. Per la visione, però, bisognerà aspettare il 2024, quando sarà disponibile su Prime Video.

Sul più bello – La serie riprende il filone della trilogia. La protagonista, Marta, interpretata da Ludovica Francesconi, si ritrova ancora avvolta dai problemi adolescenziali. Si ritrova a confrontarsi con l’amore e i rapporti con i suoi amici.

La regia è affidata a Francesca Marino che ha curato anche la sceneggiatura, insieme a Roberto Proia, che aveva curato i testi anche della trilogia:

Sul più bello , uscito al cinema a ottobre del 2021 e su Prime Video a gennaio del 2021

, uscito al cinema a ottobre del 2021 e su Prime Video a gennaio del 2021 Ancora più bello : al cinema a settembre 2021

: al cinema a settembre 2021 Sempre più bello: gennaio 2022

Sul più bello – La Serie: Trama

Marta, dopo essersi salvata dal rigetto del’operazione ai polmoni è il momento di affrontare le nuove prove che la vita le riserva. Gabriele si è rivelato un buon amico ma, nonostante non l’abbia mai lasciata sola durante la malattia, non è l’amore della sua vita. Nella serie ritroveremo anche Jacopo e Federica, amici di Marta, alle prese con nuove esperienze e progetti per il futuro.

Quando si creano dei personaggi che non solo vengono amati in Italia ma che dimostrano di sapere viaggiare anche in altri paesi, è una enorme soddisfazione. L’idea della serie ci è stata data dai fan della franchise che ormai da quasi due anni chiedono di sapere cosa succede a Marta e ai suoi amici e dobbiamo ringraziare Amazon se questo sarà possibile. Con la serie seguiremo la loro crescita nell’età adulta e a crescere con loro saremo parallelamente anche noi: chi la scrive e chi la vedrà l’anno prossimo Roberto Proia – co-sceneggiatore

