Una versione aggiornata dell’app per fotocamera Expert RAW di Samsung è stata rilasciata nel Galaxy Store. Questo aggiornamento, che porta il numero di versione dell’app alla 2.0.10.6, è stato pubblicato per alcuni utenti all’inizio di questa settimana ed è ora disponibile in modo più ampio. Come riportato da “SamMobile“, il registro delle modifiche per Expert RAW 2.0.10.6 afferma che la qualità dell’immagine è migliorata e gli errori sono stati corretti. Il colosso di Seul non entra nei dettagli su nessuno di questi cambiamenti, ma, per quanto riguarda la qualità dell’immagine, possiamo confermare che l’ultima versione di Expert RAW riduce la saturazione nelle foto che scatti.

La differenza di saturazione non è facile da notare a meno che non si confronti la stessa foto scattata con le versioni più vecchie e più recenti dell’app, ma c’è sicuramente una differenza. Il fatto che vi piaccia o meno questo cambiamento dipenderà completamente dalle vostre preferenze, ma ricordate che Expert RAW è un’app avanzata con molti controlli di scatto in modo da poter modificare aspetti come la saturazione prima di catturare un’immagine. Potrete anche apportare modifiche in post utilizzando app come Adobe Lightroom o l’editor di immagini integrato nel vostro telefono.

Se possedete un device supportato (come nel caso della maggior parte dei flagship Galaxy lanciati dal 2020) potete scaricare l’aggiornamento Expert RAW dal Galaxy Store. Non vi resta che cominciare a scaricarla subito per lanciarvi in scatti mozzafiato dall’alto dei vostri Samsung Galaxy (specie se stringete tra le mani gli ultimi Galaxy S23, capaci di scatti fenomenali). È possibile che l’upgrade non sia ancora disponibile per voi, nel qual caso controllate di nuovo più tardi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

