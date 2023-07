La notizia del rogo vandalico che ha distrutto, a Napoli, la Venere degli stracci ha fatto in un attimo il giro del mondo. I social ed i media diffondo da stamani all’alba le immagini del rogo di Piazza Municipio che ha distrutto la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto. Napoli finisce ancora una volta sotto i riflettori dell’indignazione planetaria per la distruzione della riproduzione della Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio. Dalle festa per lo Scudetto con la città colorata di azzurro alle fiamme spaventose, al fumo grigio. Ne parlano tutti e purtroppo per stigmatizzare Napoli ed il suo eterno contrasto tra bellezza e degrado. Violenza e solidarietà.

Proprio pochi giorni orsono l’artista era stato a Napoli per celebrare la maxi installazione della Venere degli stracci la sua opera più conosciuta ed apprezzata. L’originale è del 1967. Michelangelo Pistoletto s’ispira alla Venere con mela dello scultore danese Bertel Thorvaldsen. Venere, simbolo della bellezza classica, contempla una catasta di stracci simbolo devastante di una modernità sporca e consumista.

ARTICOLI CORRELATI

La Venere degli stracci è una delle opere d’arte contemporanea tra le più conosciute al mondo. Milioni di immagini e commenti stanno inondano in queste ore la rete per esprimere sentimenti e giudizi. La Venere degli stracci ha un’enorme valenza simbolica perché mette immediatamente lo spettatore al cospetto di un degrado umano ed ambientale al quale sembra non esser possibile garantire rimedio.

Per queste ragioni, il rogo che ha distrutto La Venere degli stracci napoletana diventa un colpo tremendo all’immagine di Napoli che in questo momento è al centro dell’attenzione planetaria. La città dello Scudetto colorata d’azzurro si ritrova vittima dei suoi demoni peggiori. Confidiamo in indagini sollecite che possano assicurare alla giustizia i responsabili del misfatto. Ma il danno procurato è enorme. Torna in auge la Napoli di Gomorra e delle peggiori rappresentazioni della città. Stamani il Mare fuori di Napoli è più inquinato.

Sui social e media di tutto il mondo è partito il tam tam dell’indignazione che potrebbe avere anche gravi ripercussioni sui flussi di turisti e visitatori attesi in città nelle prossime settimane. La Venere degli stracci è finita in cenere in pochi secondi, ma la ferita resterà aperta a lungo nell’anima più profonda di Napoli. La carcassa annerita è un pugno nello stomaco e cancella festoni, bandiere, installazioni ispirati al tricolore conquistato dal Napoli di Spalletti che qualche vandalo ha deciso di gettare tra gli stracci.

Continua a leggere su www.optimagazine.com