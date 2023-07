Nella notte tra l’11 luglio e il giorno dodici è spuntato in rete un videomessaggio di Morgan per il Governo e il Ministero della Cultura. Sono giorni caldi, specialmente dopo la provocazione lanciata da Castoldi e Vittorio Sgarbi al Maxxi alla quale aveva risposto, velatamente, Amadeus. Anche Fiorello si era messo in mezzo alla querelle, ma per il frontman dei Bluvertigo non è finita qui.

Per questo il cantautore brianzolo ha pubblicato un video in cui fa un appello a Giorgia Meloni e al ministro Gennaro Sangiuliano. In didascalia Morgan scrive:

“Allarme sulla criminalità culturale rivolto al Presidente del Consiglio e al Ministro della cultura. L’irragionevole assenza di pluralismo nella cultura contemporanea italiana”.

In una prima parte Morgan fa una lunga riflessione: “Un quadro non esisterebbe se non esistesse la pittura, e come può non esistere la pittura? Solo se un governo la proibisse“. Con questa premessa Morgan riflette sul lavoro dei governi di altri Paesi e altre epoche, citando situazioni in cui la classe dirigente ha favorito, arricchito, finanziato e contribuito ai movimenti culturali. Si sposta, poi, verso il rapporto tra figure di riferimento e loro competenze.

“Nel caso della pittura abbiamo i pittori, nel caso della musica i musicisti, nel caso della poesia ci sono i poeti, nel caso della costruzione di edifici si chiamano architetti. Nel caso degli spettacoli televisivi si chiamano direttori artistici“.

A questo punto il riferimento ad Amadeus si fa evidente:

“Amadeus confermato nella direzione artistica la quinta volta al festival di Sanremo è una cosa del tutto irragionevole, cioè non è di buon senso”.

Quindi Morgan ricorda che il Festival di Sanremo da sempre è la manifestazione pubblica di Stato più seguita dell’anno, e contesta il fatto che Amadeus attribuisca “il merito a se stesso”. A tal proposito Morgan fa l’esempio di un potenziale sindaco di Roma che si attribuisce i meriti delle visite al Colosseo e per questo prentende di essere rieletto per cinque mandati.