Vale la pena soffermarsi sul vero significato della Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, proprio oggi 12 luglio, a seguito dell’incendio che ha completamente distrutto l’opera d’arte contemporanea in esposizione a Napoli. Le indagini chiariranno le cause del rogo e individueranno i probabili colpevoli di un gesto doloso: nel frattempo, è il caso di sottolineare cosa rappresenti l’installazione artistica etichettata da molti con fin troppa superficialità.

Prima di soffermarci sul significato della Venere degli Stracci, è il caso di dire subito che l’opera è stata creata da Pistoletto (per la prima volta) nel lontano 1967, traendo ispirazione alla Venere con la Mela dello scultore danese Bertel Thorvaldsen. Ne sono state create più copie nel tempo, in diversi materiali e dimensioni ma l’opera in sé non è mai cambiata. Una statua bianchissima di Venere in stile neoclassico dà le spalle allo spettatore e si trova rivolta invece verso una montagna di stracci, un cumulo di indumenti diversissimi per forma, dimensione, colore.

Per comprendere il significato della Venere degli Stracci appena descritta, è il caso di pensare all’evidente dicotomia degli elementi che la compongono. Da una parte lo stile armonioso, pulito e ordinato della figura classica; dall’altra un semplice cumulo di stoffa simbolo del caos e dell’imperfezione. Pistoletto ha voluto indicare come la vera arte possa dare valore anche a qualcosa che non ne ha, mettere ordine dove prevale la confusione. In pratica la Venere è in grado di rigenerare degli stracci e questi ultimi possono pure diventare una forma d’arte. Ancora, in riferimento al significato dell’installazione, possiamo parlare anche di contrapposizione tra passato semplice e lineare e la modernità complessa e complicata. Ad una lettura molto contemporanea infine, la bellezza della dea Venere nella sua nudità si contrappone anche al cumulo di vestiti rappresentativi della fast-fashion ossia della moda per nulla duratura e dunque istantanea (con un chiaro riferimento al tema ecologista).

