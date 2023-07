Ci sono alcune indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi, almeno per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22 Ultra, considerando il fatto che questa serie evidentemente non può limitarsi a ricevere un aggiornamento utile per migliorare la fotocamera. In parole povere, occorre per forza di cose un’integrazione rispetto a quello che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro pezzo, con un focus che al momento si concentra sul top di gamma. In attesa di capire se il discorso debba essere esteso anche agli altri due modelli, fate attenzione ad eventuali anomalie con lo schermo.

In cosa consiste il bug per lo schermo del Samsung Galaxy S22 Ultra ad oggi: non basterà il prossimo aggiornamento

Fatta questa introduzione, è importante comprendere in cosa consista questo grave bug per lo schermo del Samsung Galaxy S22 Ultra, stando almeno alle segnalazioni che abbiamo raccolto ad oggi. In particolare, a detta di SamMobile ci sarebbero state non poche lamentele sul fatto che, di recente, una parte specifica del display del telefono diventi bianca. E questo avverrebbe in modo permanente o semipermanente. In altre parole, questa sezione dello schermo rimane bianca impedendo a conti fatti all’utente di visualizzare il contenuto.

Si tratta di una macchia bianca che sarebbe apparse sul lato sinistro della fotocamera frontale, rendendola a conti fatti inutilizzabile. Come se non bastasse, questo problema porta anche alcune anomalie extra che non possiamo sottovalutare. Ad esempio, secondo la fonte la maggior parte dei Samsung Galaxy S23 Ultra interessati da questo bug visualizza anche linee verdi sul lato destro dello schermo. Possibile che questi problemi siano in qualche modo connessi al download dell’aggiornamento con One UI 5.1.

Se in garanzia, è sicuro che l’eventuale sostituzione dei display dei Samsung Galaxy S22 Ultra sia gratuita. A voi come vanno le cose?

