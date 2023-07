Sappiamo da tempo che la data di uscita dei Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 così come della serie Galaxy Tab S9 e del Galaxy Watch 6 sia quella del 26 di giugno. Con un evento di presentazione globale, Samsung svelerà diverse nuove soluzioni hardware nel giro di un paio di settimane. Fino a questo momento, tuttavia, nulla si sapeva del momento in cui si sarebbe dato il via alle vendite degli stessi dispositivi. Un’indicazione in questa direzione proviene dall’India e possiamo anche ritenere verosimile che la stessa scelta venga poi proposta in altre parti del mondo.

Secondo quanto riportato appunto, almeno in India, le vendite dei Samsung Galaxy Z Flip 5, Fold 5 e degli altri dispositivi prossimi al lancio partiranno il giorno 14 agosto. In particolar modo, in effetti, dal momento del keynote di lancio del nuovo hardware passeranno poco meno di tre settimane. Si tratta di un range compatibile con quanto visto in passato. Anche a seguito dei keynote estivi degli anni scorsi, i precedenti pieghevoli sono stati poi proposti per l’acquisto solo a distanza di qualche settimana, in genere a fine agosto. C’è solo da capire ora se l’indicazione per il mercato indiano si rispecchierà completamente anche in Europa o al massimo, si discosterà di poco.

Non conosciamo ancora il prezzo di vendita dei futuri Samsung Galaxy Z Flip 5 e Fold 5 ma alcuni rumor delle ultime settimane vorrebbero un valore di listino in linea, se non inferiore, a quello dei pieghevoli del passato. Intanto è già iniziata la campagna per i preordini dei telefoni anche da parte di Samsung Italia. Con una semplice registrazione non vincolante si potranno ottenere già 100 euro di sconto in vista dell’acquisto del nuovo hardware e potrebbe essere già il caso di approfittarne.

