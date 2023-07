Sono di scena le ultime occasioni per le offerte Prima Day Amazon. Le promozioni termineranno a mezzanotte o meglio alle 23:59 di questo mercoledì 12 luglio e per chi punta al miglior risparmio sugli smartphone Xiaomi Redmi l’occasione è ghiotta per due proposte. La prima riguarda lo Xiaomi Redmi 10A ormai sceso ben al di sotto dei 100 euro e il secondo il medio di gamma Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le condizioni di vendita dello Xiaomi Redmi 10A sono decisamente vantaggiose in queste ore. Per l’entry level non proprio fresco di lancio ma dalla scheda tecnica ancora più che valida, si dovranno spendere solo 84,90 euro. Una cifra molto contenuta che potrebbe combaciare col budget ideale per qualche persona un po’ più anziana, magari per qualche giovanissimo senza troppe pretese. A questo costo si potrà puntare sia sulla variante blu del telefono che su quella grigio antracite. La consegna del prodotto arriverà in pochi giorni, al massimo entro lunedì 14 luglio.

Puntando ad un dispositivo Xiaomi Redmi di fascia più elevata, un’ottima soluzione tra le offerte Prime Day Amazon di queste ore è rappresentata dal Note 11 Pro +. Il dispositivo è più recente del modello precedente e ha una dotazione hardware di maggiore rilievo. Il telefono ora non costa più di 249,90 euro, anche se solo nella speciale colorazione star blue. Anche in questo secondo caso, la consegna avverrà in pochi giorni e al massimo arriverà entro luned’ prossimo 17 luglio.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+... Dotato di ricarica da 120 W, in grado di caricare l'enorme batteria da...

Dotata di un sistema di imaging da 108 MP, la fotocamera principale di...

Le promozioni fin qui riportate sono naturalmente legate alla presenza di scorte presso Amazon. Gli interessati farebbero dunque bene a non aspettare molto per il loro acquisto, proprio nell’ottica di evitare che le condizioni migliori di acquisto vadano perse prima del termine di questa edizione Prime Day 2023.

Continua a leggere su optimagazine.com