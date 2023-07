Due nuovi smartphone di Xiaomi, precisamente i prossimi Xiaomi 13T e 13T Pro, è da tempo che stanno facendo un bel po’ di notizia anche se non vi sono conferme ufficiali, ma di recente entrambi sono stati individuati nel database IMEI suggerendo un prossimo lancio. Si vocifera che i due dispositivi verranno lanciati il prossimo mese di settembre con a bordo processori MediaTek, fotocamere Leica-tuned e tanto altro ancora. Andiamo a vedere meglio i dettagli.

Lo Xiaomi 13T è apparso sul database IMEI con numero di modello “2306EPN60G“, mentre lo Xiaomi 13T Pro con numero “23078PND5G“. Come già accaduto anche altre volte, l’elenco non ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti gli smartphone in arrivo. Tuttavia, entrambi dovrebbero eseguire l’interfaccia MIUI 13 basata sul recente sistema operativo Android 14 fuori dalla scatola. Stando ad un recente rapporto, gli Xiaomi 13T e 13T Pro disporranno di un display AMOLED CrystalRes dotato di frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. In particolare, secondo un recente elenco di Geekbench, il modello Pro, che si dice sia il Redmi K60 Ultra, avrà sotto la scocca il processore MediaTek Dimensity 9200+. La versione vanilla dovrebbe essere invece dotata di un processore a 4nm, anche se non si sa ancora il nome.

Inoltre, si dice che il processore dello Xiaomi 13T sia abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, mentre la variante 13T Pro potrebbe arrivare in una configurazione da 12GB di RAM e 512GB di storage interno. Quanto al comparto fotografico, Xiaomi utilizzerà le fotocamere sintonizzate Leica. In termini di autonomia, entrambi gli smarphone avranno una batteria da 5000mAh, e supportare una ricarica rapida da 67W e 120W rispettivamente per Xiaomi 13T e 13T Pro. Infine, il modello base sarà disponibile in Nero, mentre la variante Pro in Meadow Green, entrambi si dice vengano lanciato sul mercato globale il 1 settembre.

