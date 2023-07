“Ground control to Major Tom”, un capolavoro si riconosce anche dalle prime battute. Space Oddity di David Bowie si apre con il dramma: dopo la sospensione sulla sequenza Fa7+ – Mim, il cantato arriva con un leggero Do maggiore che si butta in picchiata sul Mi minore, un tuffo al cuore che accompagna la bellissima voce del cantautore. Parole, queste, che possono sembrare quelle di un fan ma che in realtà fanno parte dell’oggettività.

Space Oddity di David Bowie ha un testo, un sottotesto, centinaia di interpretazioni e migliaia di cover, e lo stesso David Bowie si è spesso divertito a stuzzicare i curiosi fornendo versioni discordanti sul significato. Quella più accreditata riguarda l’alienazione e il senso di solitudine, e non facciamo certo fatica a percepirle quando ascoltiamo il brano.

In superficie, Major Tom è nello spazio ed è in contatto con la base, ma quando si trova nello spazio si rende conto che “planet Earth is blue”, che la Terra è triste e non c’è nulla che lui possa fare. Per questo, notando che “the stars look very different today”, Tom si sente tranquillo nonostante abbia viaggiato per migliaia di anni luce e rivolge “un ultimo sguardo al mondo”. Il comando cerca di ripristinare il contratto: “Can you hear me, Major Tom?”.

Così il viaggio di Major Tom diventa anche un po’ nostro, ed è facile immaginare il protagonista fluttuare senza gravità all’interno del suo “barattolo di latta” con noi testimoni, accompagnati da un arrangiamento dalle sfumature pop ma che ha tutti i canoni per appartenere allo space rock.

Ancora oggi Space Oddity di David Bowie, pubblicata l’11 luglio 1969, è una delle canzoni più belle della storia dell’uomo. Il brano proiettò il cantautore britannico dritto nell’Olimpo dei giganti della musica, una postazione ancora oggi mai abbandonata.