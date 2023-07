Continua stasera Un Cuore Due Destini con la seconda puntata. Dalla Francia, un intenso dramma (con sfumature thriller) sul tema dell’identità, che colloca al centro della storia la famiglia e l’amore.

Come si vive con il cuore di un’altra persona? E’ quello che si chiede Florence. Dopo l’intervento che le ha permesso di vivere grazie ad un trapianto di cuore, la donna sente una forte connessione con la sua donatrice, tanto che inizia le ricerche per sapere di più su di lei e scopre che si tratta di una giovane belga, deceduta in un misterioso incidente d’auto.

Stasera, 11 luglio, vanno in onda due nuovi episodi. Di seguito le anticipazioni.

Si parte con l’episodio 1×03 di cui vi riportiamo la sinossi:

Simon dopo aver scoperto che Ana era incinta, con l’aiuto di Florence, riesce a rintracciare Jan, l’ex ragazzo.

A seguire, l’episodio 1×04. Ecco la trama:

Zoé, figlia adottiva di Florence, riesce a farsi invitare ad una festa da Hugo e Max, due surfisti della zona che però le chiedono di comprare della droga per loro, proprio da Jan.

Nel cast della miniserie troviamo: Claire Keim nei panni di Florence Arrieta; Piere-Francois Martin-Laval è Vincent Arrieta; Jessyrielle Massengo è Zoé Arrieta; Kevin Janssens è Simon; Lynn Van Royen è Ana.

Composta da un totale di sei episodi, Un Cuore Due Destini è andata in onda per la prima volta in Belgio su La Une dal 15 al 29 ottobre 2022, in Svizzera su RTS Un dal 20 novembre al 10 dicembre 2022 e in Francia su TF1 dall’8 al 15 dicembre 2022.

L’appuntamento con la seconda puntata di Un Cuore Due Destini è per stasera alle 21:30 su Rai1.

