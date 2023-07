Mancano solo due settimane al debutto in Corea del Sud dei prossimi pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5. Secondo quanto riportato da “SamMobile“, alcune voci affermano di aver appreso i prezzi di lancio per l’Europa (più precisamente, in Francia). Il produttore asiatico dovrebbe offrire il Samsung Galaxy Z Flip 5 nelle opzioni di archiviazione da 128, 256 e 512GB. La variante da 256GB in Francia costerà 1199 euro, mentre il modello da 512GB costerà ai clienti 1339 euro. Non ci sono informazioni sul modello da 128GB, ma questo presunto leak suggerisce che il prezzo di lancio sarà leggermente più alto del solito. Allo stesso modo, si dice che il Samsung Galaxy Z Fold 5 da 256GB, 512GB e 1TB costerà rispettivamente 1899, 2039 e 2279 euro. Ancora una volta, il rapporto suggerisce che il Samsung Galaxy Z Fold 5 subirà un aumento dei prezzi in Europa.

Samsung ha lottato per abbassare i prezzi dei telefoni pieghevoli ogni anno. Col tempo, è riuscita ad abbassare il prezzo di entrata della sua serie Samsung Galaxy Z Flip, evitando al contempo di fissare un prezzo più alto per la gamma Galaxy Z Fold. Anno dopo anno, gli OEM dalla Cina, e ora anche Google, hanno previsto per i loro telefoni pieghevoli prezzi europei più alti rispetto a Samsung.

È quasi come se il colosso di Seul fosse l’unico a cercare di abbassare i prezzi dei telefoni pieghevoli, ma è da stabilire se l’azienda sudcoreana rinuncerà o meno a questo obiettivo e si unirà alla tendenza del mercato quest’anno. Da un lato, i presunti prezzi sopra elencati potrebbero provenire da un rivenditore di terze parti e tali fonti spesso elencano i dispositivi in ​​arrivo ad un prezzo più alto di quello ufficiale. C’è un’alta probabilità che questi prezzi non siano abbastanza accurati e che Samsung venderà i suoi prossimi telefoni pieghevoli ad un prezzo inferiore. Potrebbe anche essere che Samsung abbia rinunciato a combattere da sola i prezzi dei telefoni pieghevoli ed abbia deciso di allinearsi con altri OEM. Ne scopriremo di più entro il 26 luglio.

