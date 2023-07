Il 23 luglio debutta su Paramount+ la nuova attesissima serie con protagoniste Zoe Saldana e Laysla DeOliveira. Operazione Speciale: Lioness è uno spy drama ideato da Taylor Sheridan, già sceneggiatore di Yellowstone, e prodotto da MTV Entertainment Studios e 101 Studios.

Due agenti segreti hanno il compito infiltrarsi sotto copertura in una pericolosa operazione chiamata appunto “Lioness”, che ha il compito di sventare un attentato terroristico. La serie narra la vita di vita di Joe (Saldaña) alle prese con il tentativo di gestire la sua vita personale e professionale. Pur non sentendosi emotivamente pronta, è chiamata ad essere in prima linea nelle file della CIA contro il terrorismo.

Operazione Speciale: Lioness – Cast

L’operazione Lioness, basata su un programma realmente esistito, è supervisionata da Kaitlyn Meade (Nicole Kidman) e Donald Westfield (Michael Kelly – House of Cards). Nel cast è presente anche Morgan Freeman, nei panni di Edwin Mullins, capo dell’agenzia.

Oltre a Zoe Saldana e Laysla DeOliveira, per Operazione Speciale: Lioness, Sheridan ha voluto molti attori che hanno già lavorato con lui in passato, come Dave Annable (Yellowstone, Walker), LaMonica Garrett (1883, The Terminal List), e James Jordan (Yellowstone, Mayor of Kingstown). Altri interpreti accreditati sono James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur e Hannah Love Lanier.

