Arrivano proprio questa mattina ottime notizie per gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy S22 o che, al contrario, lo hanno già fatto in questi mesi, considerando il fatto che a breve sarà disponibile per tutti un aggiornamento particolarmente interessante. Soprattutto per coloro che tendono a dare grande importanza allo sviluppo della fotocamera. In particolare, dopo aver analizzato nel corso dell’ultimo fine settimana alcune promozioni estremamente allettanti, stando a quanto vi abbiamo riportato con un altro pezzo, occorre fare attenzione all’ultima mossa dell’azienda.

Sta arrivando un importante aggiornamento per i Samsung Galaxy S22 sul fronte fotocamera

Secondo le informazioni disponibili oggi, infatti, il produttore coreano è pronto a sfornare un importante aggiornamento che andrà oltre i soliti interventi sul fronte sicurezza per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S22. Come anticipato questa mattina da SamMobile, l’idea del colosso asiatico sarebbe quella di intervenire direttamente sulla fotocamera, garantendo un plus non di poco conto agli utenti. Di cosa stiamo parlando più nel dettaglio? A dirla tutta, si tratta di un intervento necessario per migliorare la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Il tutto, a proposito di un problema riconosciuto da tempo dalla stessa azienda. A quanto pare, a marzo Samsung ha confermato questa mancanza, facendo sapere a tutti che stava lavorando ad un aggiornamento software che avrebbe risolto il problema. Lo sviluppo di questo upgrade molto specifico doveva essere completato proprio a marzo ed il firmware doveva essere lanciato ad aprile. Così non è stato, ma arrivati a questo punto l’attesa dovrebbe essere finalmente finita.

Gli ultimi rumors dicono che l’anomalia verrà archiviata tramite la patch di agosto ottimizzata sugli stessi Samsung Galaxy S22. Cosa vi aspettate dai tecnici? Ci sono altri aspetti che dovrebbero essere migliorati?