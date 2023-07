Le offerte Amazon Prime Day 2023 hanno tra gli indiscussi protagonisti i dispositivi Echo, tra quelli più moderni a quelli classici. Gli altoparlanti intelligenti con Alexa integrata sono acquistabili a condizioni economiche davvero vantaggiose oggi 11 luglio e lo saranno di certo anche fino alla fine delle promozioni dell’estate dello store, salvo esaurimento scorte.

Tra le offerte Amazon Prime Echo più convenienti, ci sono quelle dedicate ai moderni e compatti Echo Pop. Il loro costo attuale scende a 17,99 euro rispetto ai quasi 55 euro di listino, per uno sconto complessivo del 67% circa. Si tratta senz’altro di un’occasione da cogliere al volo, considerando pure due fattori: intanto i dispositivi costano così poche in tutte le loro nuance, anche quella viola e verde petrolio. Ancora, la consegna del pacco avverrà entro la fine della settimana.

Le offerte Amazon Prime Day investono anche gli Echo Dot di quinta generazione nel loro modello sferico. Per questa soluzione non si dovranno spendere ora più di 21,90 euro e non i canonici 60 euro, con uno sconto totale di circa il 63% rispetto al valore di listino. Quella appena segnalata è la versione del dispositivo senza orologiodigitale incorporato. Al contrario, per il modello con l’orario in bella vista, la spesa da affrontare sarà pari a 31,99 euro, con uno sconto pari al 57%. Anche le soluzioni fin qui riportate sono proposte in diverse colorazioni e scelta e sono previste consegne celeri entro la settimana corrente. Naturalmente la disponibilità di ogni variante, così come i tempi di spedizione potrebbero subire variazioni nelle prossime, sulla base della presunta copiosa domanda dei clienti dello store. Gli interessati farebbero bene a non attendere oltremodo per la transazione per non rischiare di rimanere a bocca asciutta.

