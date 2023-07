In occasione del Prime Day di Amazon è possibile risparmiare qualche euro in più sull’acquisto di prodotti che si desideravano da tempo e tra questi ritroviamo anche il Samsung Galaxy S23, l’ultimo top di gamma targato Samsung che può contare su un ulteriore sconto sul famoso sito di e-commerce. Bisogna però precisare come tali offerte siano dedicate esclusivamente ai clienti abbonati proprio al servizio Prime di Amazon. Se quindi rientrate in questa categoria, potete sicuramente sfruttare lo sconto odierno riservato al Samsung Galaxy S23, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Interessante il rilancio per il Samsung Galaxy S23: focus sul prezzo fissato per Amazon Prime Day

Non solo sviluppo software, dunque, dopo aver parlato ieri dell’aggiornamento di luglio. Questo top di gamma dell’azienda sudcoreana si ritrova con uno sconto del 7%, passando quindi dal prezzo iniziale di 712,99 euro a quello finale di 660,24 euro. C’è quindi un piccolo risparmio da poter cogliere al volo, ricordiamo che stiamo parlando del modello Phantom Black da 128GB di memoria interna. La disponibilità su Amazon è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. Si tratta inoltre della scelta Amazon, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia tale acquisto.

Offerta Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

Preparati a una Galleria ricca di scatti notturni epici, che tutti...

Da non trascurare la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, altro punto a favore di tale offerta, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti avranno la possibilità di puntare su questo Samsung Galaxy S23. Entro il 16 luglio si ha inoltre anche modo di poter sfruttare fino a 100 euro di cashback. Per quanto riguarda le specifiche tecniche ricordiamo come si stia parlando di un top di gamma avente display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici.

Non manca un comparto hardware di ultima generazione grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Gen 2.1 che può contare su 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Interessante anche il comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel ed infine spazio alla batteria da 3900 mAh con ricarica super rapida.

