Gli amanti dei dispositivi pieghevoli avranno il piacere di sapere che il prossimo Xiaomi Mix Fold 3 è previsto per il mese di agosto. La conferma del lancio del prossimo dispositivo foldable è giunta dal post su Weibo di un personaggio decisamente informato dei fatti, ossia il presidente di Xiaomi Lu Weibing. Era già nell’aria che per la futura presentazione non mancasse poi molto ma ora ne abbiamo l’assoluta certezza

Il presidente Lu ha riportato qualche dettaglio sulla fase di produzione dello Xiaomi Mix Fold 3, dichiarando che il pieghevole sarà realizzato nella nuova Smart Factory di Xiaomi e questo aspetto va certo interpretato in maniera del tutto positiva. In effetti, le nuove strutture di produzione hanno ricevuto molti aggiornamenti negli impianti e la cosa gioca a favore di dispositivi più moderni e avanzati. In effetti, proprio il successore dello Xiaomi Mix 2 sarebbe più sottile ma anche più resistente. Tra i punti di forza del dispositivo non mancherà di certo un modulo fotocamera principale molto performante, costruito grazie alla partnership con Leica ma di cui non abbiamo ancora particolari dettagli.

Alla buona notizia della data di uscita ormai prossima per lo Xiaomi Mi Fold 3 se ne aggiunge una decisamente meno positiva relativa alla commercializzazione del telefono. In effetti, sembrerebbe confermata la scelta di non procedere alla distribuzione del pieghevole al di fuori dei confini cinesi. Proprio come nel caso del Mix Fold 2, nel resto del mondo non ci sarebbe ancora spazio per il dispositivo innovativo e le cosa scatenerebbe ancora una volta le proteste dei fan del brand Xiaomi. La speranza è che la diffusione del modello possa avvenire almeno in un secondo momento, magari nel corso dell’autunno in tutto l’occidente, compresa l’Europa e dunque l’Italia.

