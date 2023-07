La querelle con Matteo Salvini e Silvia Sardone passa ad un nuovo livello: in una nuova serie di storie su Instagram arriva lo sfogo di Baby Gang contro Zona Bianca, il format condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Nella puntata andata in onda lunedì 10 luglio il conduttore ha mandato in onda un servizio sulle minacce di Baby Gang a Salvini e per questo un’inviata è scesa in strada per intervistare alcuni ragazzi.

Il tema si è spostato sull’immigrazione – ricordiamoci che il topic era al centro della querelle con il leader della Lega – e sull’argomento si è pronunciato anche Mario Giordano, ospite in studio, che ha parlato di integrazione con toni polemici. Nelle storie di Instagram Baby Gang ha riproposto due spezzoni del programma per poi dire la sua.

In un primo messaggio il trapper scrive:

“Alla fine siamo sempre noi che non ci vogliamo integrare, è sempre colpa nostra. Ma per integrarci che dobbiamo fare, mangiare il maiale?”

Ricordiamo che l’argomento è ritornato in auge dopo i disordini in Francia, eventi che hanno riacceso il dibattito sull’immigrazione con strumentalizzazioni più o meno dichiarate da parte di ogni schieramento politico. Baby Gang, quindi, passa all’attacco:

“Mi avete pregato e supplicato in tutti i modi per andare in televisione e dire la mia. Mancava poco che la vostra giornalista me lo succhiava. Ma vi ho sempre ignorati, perché siete una massa di capre. Andate tutti dietro a un articolo come pecore senza sapere affatto ciò che c’è dietro. Ma non importa, tanto quelli scemi siete voi. Mica io”.

Poi, l’affondo: