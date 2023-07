Nome: Andrea Lynn

Cognome: Evans

Anno di nascita: 1957

Paese: Stati Uniti

Categoria: Televisione

Chi era Andrea Evans

Andrea Evans è stata un’attrice statunitense, nota per i suoi ruoli in diverse soap opera, tra cui Una Vita Da Vivere, Beautiful e Passions.

Nata ad Aurora, in Illinois, Evans si affacciò al mondo dello spettacolo partecipando ai suoi primi concorsi di bellezza e debuttando nel cinema nel 1978 con il film horror The Fury di Brian De Palma. Lo stesso anno apparve nella miniserie The Awakening Land, durante la quale si fece notare per il suo talento dalla direttrice di casting Mary Jo Slater.

Nel 1979 ottenne il ruolo di Tina Lord nella soap opera Una Vita Da Vivere, con la quale ottenne un grande successo e che la impegnò fino al 1981, per poi ritornare dal 1985 al 1990, nel 2008 e nel 2011. Per questa parte ricevette una nomination agli Emmy Awards nel 1988 come miglior giovane attrice in una serie drammatica.

Nel corso della sua carriera Andrea Evans recitò in ruoli importanti anche in altre soap opera famose come Febbre D’Amore (nei panni di Patty Williams dal 1983 al 1984), Capitol (nei panni di Sloane Denning Clegg dal 1984 al 1987) e soprattutto Beautiful, dove divenne storica la sua interpretazione del personaggio di Tawny Moore dal 1999 al 2012. Ricordiamo anche Passions, dove Andrea Evans indossò i panni di Rebecca Hotchkiss Crane dal 2000 al 2008.

Vita privata

Andrea Evans si è sposata due volte: la prima con il produttore Wayne Massey dal 1981 al 1983, la seconda con l’avvocato Robert Levinson dal 1994 fino alla sua morte. Dal loro matrimonio è nata Kylie Lynne, nel 2004.

Andrea Evans è morta a 66 anni nella sua casa di Pasadena, in California, dopo una lunga battaglia contro un tumore al seno diagnosticatole nel 2002.