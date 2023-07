Le novità incluse nella One UI 6.0 sono fin qui abbastanza poco note, eppure le prime indiscrezioni vorrebbero l’implementazione di qualcosa di già visto nell’aggiornamento IOS 17 di Apple. Possibile che davvero Samsung voglia copiare il suo rivale numero uno in un aspetto software di non poco conto? Ne è convinto l’informatore @hyacokr_itnyang presente su Twitter, in particolare in riferimento alla schermata di blocco del telefono.

L’anticipazione corrente è in realtà condivisa da più parti. L’aggiornamento One UI 6.0 di Samsung prevedrebbe una piccola grande rivoluzione per l’AOD (Always On Display) dei telefoni. Prendendo spunto da iOS 17 su iPhone 14 Pro e Pro Max, gli utili widget potrebbero trovare posto proprio nella schermata di blocco nella stessa forma e tipologia di quelli presenti nella Home del telefono. Finora, al contrario, per l’Always On Display ne erano previste delle versioni diverse e ridotte in alcune funzioni, pure non personalizzabili. Insomma, dall’azienda di Cupertino si sarebbe preso spunto (anche troppo) per degli strumenti sempre più graditi agli utenti finali.

Gli spunti non finirebbero qui e sempre per la schermata di blocco del telefono. In particolar modo, la One UI 6.0 a bordo dei Samsung Galaxy sarebbe pensata per consentire agli utenti di impostare foto personali a schermo intero per i loro display sempre attivi. Anche questa sarebbe una novità del tutto presa in prestito da iOS 17 e la cosa sarebbe senz’altro un riconoscimento del lavoro fin qui svolto dagli esperti di Cupertino.

La One UI 6.0, insieme all’aggiornamento iOS 14, dovrebbe fare la sua comparsa nella prima beta pubblica sul Samsung Galaxy S23 non più tardi della fine di questo mese di luglio. Gli avvistamenti della soluzione software sui server Samsung nel corso di fasi interne di test la dicono lunga sull’imminente passaggio a questa fase di sperimentazione, almeno in alcuni paesi del mondo.

