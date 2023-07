Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre alla ricerca di nuove funzionalità che possano migliorare l’esperienza utente e nelle ultime ore sono state notate delle novità all’interno delle recenti versioni beta su Android e iOS. Come sempre si cerca prima di testare queste funzioni per poi capire se possano essere rilasciate in pianta stabile su larga scala. Si tratta di piccole modifiche di natura sia funzionale che relative all’aspetto dell’app di WhatsApp, ma andiamo con ordine e vediamo di cosa si tratta.

Cosa aspettarsi tra luglio e agosto tante con le novità WhatsApp: focus sugli aggiornamenti in arrivo

Dunque, andiamo oltre le costanti novità sugli stickers trattate di recente. Per quanto riguarda la versione Android 2.23.14.18, si può notare come gli sviluppatori di WhatsApp stiano lavorando su una funzione per collegare l’account a WhatsApp Web utilizzando il numero di telefono. Si tratta di un nuovo modo per consentire ai vari utenti di collegare un dispositivo aggiuntivo diverso dal solito, ossia attraverso il QR code.

Come sappiamo, per sfruttare WhatsApp Web, dobbiamo scansionare con lo smartphone il QR code presente sulla pagina web di WhatsApp del pc, ma per Android arriva un ulteriore modo che potrebbe aiutare coloro che si ritrovano con la fotocamera dello smartphone che ha difficoltà a leggere un codice QR. Nello specifico, la funzionalità si chiama “Link with phone number” e permette di collegare il proprio account a WhatsApp Web utilizzando il numero di telefono dell’account principale e un codice monouso generato da WhatsApp Web.

Aprendo quindi la pagina web di WhatsApp bisognerà optare per la nuova funzione, inserire il numero di telefono ed il paese di provenienza, poi vi verrà inviato un codice di 8 cifre da inserire in WhatsApp. Per quanto riguarda invece WhatsApp per iOS, nella versione 23.13.0.70 si sta lavorando ad un cambiamento dell’interfaccia utente. Qui infatti la barra delle schede e la barra di navigazione, appaiono maggiormente traslucide. Già qualche tempo fa era stato avvistato tale cambiamento, poi interrotto, ora è ritornato in auge ed andrà molto probabilmente in porto.