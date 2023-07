Arrivano i primi segnali pratici e concreti per tutti coloro che non vedono l’ora di testare il nuovo aggiornamento di luglio a bordo del proprio Samsung Galaxy S23 qui in Europa. Già, perché se da un lato in tanti sono concentrati su One UI 6.0 ed ovviamente su Android 14, a maggior ragione dopo gli ultimi segnali sul fronte beta che abbiamo portato alla vostra attenzione nei giorni scorsi, non dobbiamo in alcun modo perdere di vista il lavoro quotidiano del produttore coreano con le sua patch mensili. In attesa che nelle prossime ore giungano i primi feedback anche dal pubblico italiano, capiamo insieme cosa sia lecito aspettare dal nuovo upgrade.

Più importante di quanto si creda per i Samsung Galaxy S23 il nuovo aggiornamento di luglio giunto in Europa

Quali sono le informazioni venute a galla finora a proposito del tanto discusso aggiornamento di luglio ottimizzato sui Samsung Galaxy S23? Provando a scendere in dettagli, è possibile rifarsi al report di SamMobile, secondo cui il peso del pacchetto software pare non essere indifferente. I primi riscontri, infatti, ci parlano di un pacchetto software pari 429,68 MB disponibile in tutta Europa. Tuttavia, la patch di sicurezza di luglio 2023 che Samsung offre in queste ore va leggermente oltre gli standard ai quali ci siamo abituati in questi anni.

In particolare, Samsung ci ha già fatto sapere di aver risolto qualcosa come 90 falle di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software. Poiché Samsung ha rilasciato molti miglioramenti relativi alla fotocamera e alle prestazioni il mese scorso, per forza di cose non possiamo aspettarci che questo aggiornamento porti qualcosa di nuovo in termini di funzionalità o prestazioni. Tuttavia, lo sforzo fatto per consentirci un passo in avanti in termini di sicurezza è consistente.

Insomma, ci sono valide ragioni per procedere con il download del pacchetto software per il Samsung Galaxy S23 appena disponibile a luglio. Che ne pensate?