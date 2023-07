Nei giorni scorsi un quotidiano nazionale ha preso di mira gli Articolo 31 dopo l’esibizione al Love Mi, durante la quale il frontman Aleotti ha urlato il suo ormai storico appello: “Legalizzala”. Gli autori del quotidiano lo hanno criticato sia per l’età con la quale si ritrova a rivolgere appelli sulla legalizzazione, sia per un presunto cattivo esempio dato ai più giovani.

Sul palco di Alba, J-Ax e DJ Jad di nuovo uniti negli Articolo 31 hanno risposto alle accuse, cogliendo l’occasione per lanciare un attacco contro il governo di centrodestra, concedersi uno sfottò a Daniela Santanché per la sua campagna Open To Meraviglia, una battuta su Pier Silvio Berlusconi e criticare anche la sinistra “colpevole” di non fare abbastanza per la legalizzazione. Nel suo discorso, soprattutto, J-Ax ha precisato che quel “legalizzala” non era rivolto agli adolescenti in ascolto, bensì proprio agli adulti che dovrebbero sostenere la stessa battaglia.

Nel farlo, il rapper cita l’esempio degli Stati Uniti. “Gli anni ’90 sono tornati di moda”, così J-Ax apre il suo discorso mentre mostra il titolo del quotidiano che lo ha preso di mira, ricordando Ohi Maria e scherzando sul fatto che nel 2023 c’è ancora chi non si sarebbe accorto di un appello che il duo porta avanti da più di 30 anni.

Le sue parole:

“Sono stato colpito da una malattia che si chiama vita e lo so, alla mia età Pier Silvio Berlusconi ne aveva solo 35 ma io sono un essere normale e invecchio. Ma arriviamo al punto della polemica: io che incito i ragazzini all’uso di droga. Questa è una roba che può scrivere soltanto chi non ha mai visto un teenager nella sua vita. Se c’è una cosa che un 15enne non fa è seguire quello che gli dice uno che ha l’età di suo padre. Io che urlo ‘legalizzala’ sono uno spot progresso vivente contro l’uso della droga negli adolescenti. Cioè la Santanchè dovrebbe assumermi come testimonial per una campagna: la chiamiamo Open To Non Fumare, con la Monna Lisa con una canna in bocca che le passo io”.

Quindi:

‘Legalizzala’ non era rivolto agli adolescenti tra il pubblico, ma ai boomer che ancora oggi nel 2023 stanno andando contro praticamente tutto il mondo occidentale, sono ancora bloccati a un proibizionismo anacronistico da anni 30. Le uniche persone che ancora oggi sono contrarie alla legalizzazione della marijuana hanno chiari interessi a mantenere inalterato uno status quo criminale. Il fatto che anche la sinistra non abbia mai fatto nulla a questo proposito, dovrebbe farci preoccupare tutti. Potremmo fare un bel referendum, perché abbiamo capito che siete dei pavidi e che nessuno vuole e che nessuno vuole prendersi la responsabilità politica di un cambiamento del genere, ma neanche quello ci vogliono fare fare“.

Poi l’esempio degli Stati Uniti:

“Negli Stati Uniti l’uso ricreativo della marijuana è legale in 23 Stati. Se consideriamo che pure quella medica che da quelle parti viene prescritta per mali tipo l’unghia incarnita, la ganja è legale in 38 Stati su 50. Ragazzi, è completamente legale pure nello Utah. I mormoni che indossano le mutande magiche sono più avanti della classe politica italiana“.

Infine, cita Zerocalcare per la sua ultima serie animata: