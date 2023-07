Oggi 10 luglio avete dalla vostra l’opportunità di mettere le mani su iPhone 13 da 128GB ad un prezzo decisamente accessibile. Amazon propone il melafonino al costo di 763,37 euro nella colorazione azzurra. Parliamo di un prodotto Prime, disponibile da subito e che potrà esservi recapitato a casa già domani 11 luglio (ordinandolo subito, senza temporeggiare oltre). Lo sconto rispetto al listino originale è del 19%: un grande risparmio, anche considerando l’assistenza gratuita disponibile per i prodotti Amazon.

iPhone 13 è un prodotto che già conosciamo: il device include uno schermo Super Retina XDR da 6.1 pollici, dispone della modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei filmati, oltre che un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP con stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e videoregistrazione HDR a 4K con Dolby Vision. La fotocamera frontale corrisponde ad un TrueDepth da 12MP. Il telefono è spinto dal processore A15 Bionic per prestazioni garantite ed un’autonomia sempre al top. Per non dilungarci troppo, il discorso è molto semplice: non dovreste lasciarvi scappare iPhone 13 da 128GB al prezzo di 763,37 euro, disponibile oggi 10 luglio, anche se non è dato sapere ancora per quanto tempo.

Tra poche ore verrà dato il via all’Amazon Prime Day 2023, ma non è comunque detto il costo del melafonino scenderà al di sotto di questo importo (se è il telefono che volete vi converrebbe non perdere tempo). La scelta è solo vostra, ma fareste bene almeno a pensarci un attimo prima di scartare a priori la possibilità di accaparrarvi il telefono, che non è più di primo pelo, ma è comunque ancora un device su cui fare affidamento. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

