Tra il 1960 e il 1962 i Beatles portarono la loro musica ad Amburgo e si esibirono all’Indra Club, il Kaiserkeller, il Top Ten Club e lo Star Club. C’è chi sostiene che John Lennon più volte si sarebbe lasciato andare in un battute di humor nero sul nazismo, suscitando l’ilarità del pubblico. C’è chi sostiene il contrario, affermando che di questo black nazi humor di John Lennon ci sono tracce scritte, né audio né video.

C’è un fatto, però, che rischiò di diventare precursore dell’incidente di David Bowie a Londra. Il 10 luglio 1964 i Fab Four tornarono a Liverpool per la premiere del film A Hard Day’s Night, già arrivato nelle sale a Londra il 6 luglio. Per l’occasione i Beatles furono accolti da una folla festante di fronte all’Odeon Theatre. Saliti sulla terrazza, salutarono i fan dispensando sorrisi e mani agitate per l’aria. John Lennon, però, passò il segno e alzò il braccio destro, teso, come per il saluto nazista.

Il saluto nazista di John Lennon non passò inosservato. Nel filmato che mostriamo in chiusura, si può vedere in primo luogo Ringo Starr rivolgergli parole sommesse con un’espressione di perentorietà. Proprio per la presenza di cameramen e fotografi, la cosa non cadde nel dimenticatoio.

Nacho Serrano del quotidiano spagnolo ABC.es, nel 2019 ha pubblicato un articolo dal titolo: “La strana passione nazista di John Lennon” dove mostra alcuni disegni di John Lennon bambino con evidenti allusioni al nazismo e ad Adolf Hitler, e soprattutto uno scatto dalla terrazza di un hotel di Melbourne in cui vediamo Lennon portarsi la mano sotto il naso per simulare i baffi e mostrare, ancora una volta, il saluto nazista.

Tutto ciò, ovviamente, cadde in contraddizione quando, con la sua carriera solista, Lennon diventò uno dei più famosi portavoce del pacifismo e dell’uguaglianza, valori certamente agli antipodi rispetto al nazionalsocialismo.