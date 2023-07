My Home My Destiny è la nuova serie turca di Canale5 con una trama drammatica e avvincente. Demet Ozdemir torna su Canale5 dopo il successo di Daydreamer per diventare la protagonista di una soap tratta da una storia vera, che occuperà i pomeriggi dal lunedì al venerdì, a partire dal 10 luglio.

Tratta da un romanzo, a sua volta basato su una vicenda realmente accaduta, la trama di My Home My Destiny racconta la storia di Zeynep. Ragazza di umili origini, da bambina viene adottata dai benestanti datori di lavoro della madre. Da adulta, dopo aver frequentato le scuole più elitarie del Paese, le viene imposto un matrimonio d’interesse con un uomo dell’alta società. Ed è proprio allora che la madre biologica di Zeynep tornerà nella sua vita.

Niente pausa per Terra Amara, come vi avevamo precedentemente svelato. My Home My Destiny andrà infatti in onda dopo la serie sulle vicende ambientate a Cukurova, a partire dalle 15:45. Nel primo episodio di oggi, La piccola Zeynep, nata in una famiglia povera e problematica, viene adottata da una coppia benestante e la sua vita cambia. Ma il passato tornerà a bussare alla sua porta.

Nell’originale, My Home My Destiny è composta da 43 episodi da due ore circa l’uno. Nella versione italiana, ciascun episodio verrà suddiviso in 2-3 parti, come già accaduto con le precedenti serie turche.

Nel cast di My Home My Destiny troviamo: Demet Özdemir nei panni di Zeynep Göksu; İbrahim Çelikkol è Mehdi Karaca; Engin Öztürk è Barış Tunahan; Zuhal Gencer è Sakine; Senan Kara è Nermin; Elif Sönmez è Cemile; Hülya Duyar è Sultan; Fatih Koyunoğlu è Nuh; Naz Göktan è Emine; İncinur Sevimli è Benal; Helin Kandemir è Kibrit; e Kazım Sinan Demirer nel ruolo di Bayram.

Di seguito il promo introduttivo di My Home My Destiny di Canale5:

