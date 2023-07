A che ora inizia il Prime Day Amazon, considerando che i giorni dello shopping scontato del noto e-commerce sono martedì 11 luglio e mercoledì 12 luglio? Come ogni anno nell’occasione di questi speciali saldi estivi, la tempestività nell’approfittare delle offerte del momento sarà a dir poco essenziale. Per questo motivo, è fondamentale capire quale sarà l’esatto momento in cui partiranno tutte le promozioni.

Non ci sono dubbi, per approfittare delle primissime offerte Prime Day Amazon di questo 2023 bisognerà fare le ore piccole. Gli sconti saranno lanciati esattamente a mezzonotte. Alle 00.00 lo store metterà in vetrina i ribassi per ogni sua categoria merceologica, senza particolari distinzioni. Si tratterà di una prima tranche di ribassi alla quale ne seguiranno delle altre per tutti i due giorni di promozioni. In effetti, come tutti ormai sanno, lo shopping a prezzi ribassati andrà poi avanti fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio, non un secondo in più.

Quale sarà la principale vetrina delle offerte Prime Day Amazon di quest’anno? Certamente dalla Home dello store saranno proposte numerose offerte, ma la sezione dedicata ai saldi estivi è esattamente quella raggiungibile da questo collegamento. Nella pagina dedicata saranno presenti tutte le proposte del momento: le offerte lampo per determinati prodotti, gli sconti per i prodotti e per i servizi Amazon, ancora particolari promozioni nate da partnership con brand di beni e servizi e infine dettagli e supporto per gli utenti desiderosi di saperne di più su tutti gli sconti.

Specificato a che ora inizia questa notte il Prime Day Amazon, vale la pena ricordare che tutti gli sconti saranno riservati solo a coloro che hanno un abbonamento Prime. I non abbonati fanno ancora in tempo a sottoscrivere il servizio anche in queste ore, con promozione di 30 giorni del tutto gratuiti.

