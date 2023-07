Sono settimane in cui si nota un continuo calo di prezzo del Samsung Galaxy S22 su Amazon ed anche quest’oggi è presente un ulteriore sconto che potrebbe attirare numerosi utenti ancora indecisi su tale acquisto. Se si ha necessità di cambiare il proprio smartphone, sicuramente si può pensare di puntare su questo Samsung Galaxy S22, soprattutto per lo sconto attuale presente sul famoso sito di e-commerce.

Tutti i dettagli sulla nuova offerta per il Samsung Galaxy S22 disponibile oggi su Amazon

Altra grossa offerta, dunque, dopo quella trattata esattamente una settimana fa. Approfondendo la proposta odierna di Amazon si può notare come il modello Phantom Black da 128GB di memoria interna si ritrovi con uno sconto del 10% circa sul prezzo precedente di 549 euro e che gli permette di arrivare ad un costo finale di 485 euro. C’è quindi un ulteriore risparmio da prendere in considerazione quest’oggi sull’acquisto del Samsung Galaxy S22. Visto come si stia parlando di un’offerta alquanto appetibile, al momento non c’è disponibilità immediata su Amazon, bisogna attendere qualche giorno in più per riceverlo a casa.

Tempi di attesa leggermente più lunghi che testimoniano come questo Samsung Galaxy S22 stia andando a ruba. La consegna risulta essere assolutamente gratuita e c’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, in questo modo la spesa totale sarà dilazionata nel tempo e più utenti potranno approfittare di tale offerta. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di questo Samsung Galaxy S22 ricordiamo la presenza di un display da 6,1 pollici Infinity-O a 120Hz e dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che offre un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte.

Non manca un ottimo comparto fotografico capitanato dal sensore principale da 48 megapixel ed ottimizzato dall’intelligenza artificiale. Ciò che emerge riguarda scatti notturni di grandissima qualità, ma anche i video sono girati al meglio al buio. Merito anche del processore realizzato a 4nm e super potente. Migliorata anche la batteria da 3700 mAh di questo Samsung Galaxy S22. Non manca infine la connettività 5G. Un prodotto di estrema qualità ad un prezzo decisamente più conveniente.

