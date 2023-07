Amadeus conferma le date di Sanremo 2024 e appare a sorpresa al tg1 di domenica 9 luglio con tanti annunci interessanti sul prossimo Festival della Canzone Italiana, l’ultimo sotto la sua guida.

Sanremo 2024 resta confermato a febbraio, nella prima settimana. Si terrà quindi da martedì 6 a sabato 10 febbraio, 5 serate in cui i cantanti in gara non si esibiranno sempre tutti. In due serate, infatti, è prevista l’esibizione di solo metà cast. Il nuovo regolamento sarà disponibile da domani, lunedì 10 luglio.

Da Amadeus arrivano anche spoiler sul dettaglio delle serate.

Martedì 6 febbraio ascolteremo tutte le canzoni in gara a Sanremo 2024. Mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, invece, ne ascolteremo la metà. I cantanti che non si esibiranno nel corso della serata del mercoledì saranno i co-conduttori della sera del giovedì. Il giovedì accadrà la stessa cosa: chi non si esibirà, co-condurrà la serata del mercoledì

L’ordine dei co-conduttori verrà determinato da un sorteggio che si svolgerà in sala stampa a Sanremo, stando a quanto riportato da Amadeus.

Resta confermata al venerdì la serata delle cover con qualche novità su ospiti e canzoni. L’artista in gara dovrà portare con sé sul palco un ospite a meno che non siano due o più i cantanti in gara come unico artista al Festival. In caso di duetti, dunque, si potrà decidere di non chiamare ospiti.

Per quanto riguarda le canzoni tra le quali scegliere, ogni artista è libero di portare anche sue stesse canzoni oppure di scegliere tra brani italiani ed internazionali pubblicati fino al 31 dicembre 2023.

Ultima novità riguardo le giurie. Via la giuria demoscopia, arriva la giuria delle radio composta da radio nazionali, regionali e locali che avranno un ruolo cruciale nella determinazione del podio di Sanremo 2024. Il sabato saranno 5 gli artisti finalisti, tra i quali si sceglierà il vincitore di Sanremo 2024.