Quest’oggi può essere davvero vantaggioso puntare sull’iPhone 14 PRODUCT da 128GB di memoria interna presente su Amazon. Tale dispositivo di stampo Apple infatti si ritrova ad un prezzo più basso rispetto alle altre colorazioni, grazie ad uno sconto davvero notevole che potrà far capitolare qualche utente ancora indeciso a riguardo. Ricordiamo come stiamo parlando dell’ultimo top di gamma ideato dall’azienda di Cupertino ed anche se non si ritrova con l’estetica dei modelli Pro, risulta essere uno dei migliori flagship presenti in circolazione sul mercato smartphone.

Bel fine settimana con iPhone 14 a prezzo basso su Amazon: l’offerta disponibile oggi 8 luglio

Un ottimo rilancio, dunque, rispetto al nostro ultimo articolo a tema. Qui è chiaramente lo sconto a rendere questo iPhone 14 PRODUCT(RED) un grosso affare da portare a casa e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Su famoso sito di e-commerce questo modello rosso da 128GB di memoria interna è presente con uno sconto del 22% effettuato sul prezzo da listino di 1029 euro. Ecco quindi che il costo finale di tale top di gamma risulterà essere di 799 euro. Una cifra importante, ma decisamente più bassa rispetto a qualche mese fa e non è così scontato assistere ad un calo di prezzo di questo genere quando si parla di un iPhone.

Apple iPhone 14 (128 GB) - Mezzanotte Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

La disponibilità su Amazon è immediata e non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione, nel giro di pochissimo tempo questo iPhone 14 PRODUCT(RED) arriverà direttamente nelle vostre case. C’è inoltre la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, quindi dilazionando la spesa nel tempo e garantendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta.

Parliamo di una scelta Amazon da tenere in considerazione quest’oggi e vediamo quali sono le caratteristiche di questo iPhone 14. Si parte dal display Super Retina XDR da 6,1 pollici realizzato con il Ceramic Shield, vetro più resistente per smartphone. Il sistema di fotocamere è decisamente più evoluto in qualsiasi condizione di luce e non manca il processore A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee. Sta ora a voi decidere se approfittare di quest’interessante offerta.

