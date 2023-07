Si parla moltissimo, questa mattina, di Will Smith morto, visto che soprattutto sui social sta girando la voce secondo cui l’attore sarebbe passato a miglior vita. Una vicenda come al solito molto delicata, che evidenzia la superficialità non solo di chi mette in giro rumors mai verificati, ma anche quella dei “condivisori compulsivi” di post. Gli stessi che, senza i dovuti approfondimenti, a conti fatti alimentano notizie false come quella di oggi 8 luglio. E pensare che avevamo parlato di lui, alcuni mesi fa, in contesti completamente diversi a margine del famoso schiaffo durante la notte degli Oscar.

Smentita totale sulla notizia di Will Smith morto: ancora una bufala in questo intenso 2023

La bufale sui personaggi famosi passati a miglior vita, purtroppo, hanno conosciuto una vera e propria esplosione nel 2023. Tuttavia, rispetto a molti casi recenti, qui con l’indiscrezione relativa a Will Smith morto abbiamo un approccio differente. Già, perché se nella maggior parte dei casi, di recente, si è scelto di puntare su titoli poco chiari, che lasciavano pensare il peggio sul VIP di turno senza dirlo però chiaramente, stavolta ha preso piede la classica fake news. Quella che, senza giri di parole, ci ha detto che l’attore fosse deceduto nel corso delle ultime ore.

Insomma, basta un post sui social, con tanto di immagine modificata ad arte dai bufalari del giorno, per alimentare false convinzioni in merito al VIP preso di mira. Dal mio punto di vista, non posso fare altro che constatare il trend di ricerca da parte degli utenti, ma anche tutte le smentite del caso rispetto alla notizia su Will Smith morto. L’attore è vivo e vegeto, oltre a risultare attivo sui social, pronto magari per altri progetti in cui tornerà ad essere protagonista.

Vi faremo sapere si avranno ulteriori riscontri in merito. Nel frattempo, prendete atto della nostra risposta ai rumors su Will Smith morto.