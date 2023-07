Nome: Salvatore

Cognome: Aranzulla

Anno di nascita: 1990

Città: Catania

Piattaforme: Google, YouTube, Facebook, Instagram

Categoria: Informatica

Chi è Salvatore Aranzulla

Salvatore Aranzulla è un blogger e divulgatore informatico popolare per il suo sito web che offre guide e consigli su vari argomenti tecnologici.

Nato a Catania il 18 novembre 1990, dalla tenera età si appassiona al mondo dell’informatica e inizia a sperimentare con i computer. A soli 13 anni sviluppa il suo primo sito web dedicato al gaming. Dopo il diploma al liceo scientifico si iscrive al corso Ingegneria Informatica dell’Università di Catania, ma abbandona gli studi dopo un anno per dedicarsi al suo progetto online

Nel 2008 lancia il suo sito web aranzulla.it (ancora oggi tra i più visitati in Italia) dedicato a guide e tutorial sui tanti argomenti che interessano la tecnologia come computer, smartphone, Internet in generale, software consigliati e soprattutto sicurezza informatica. Il suo stile semplice e chiaro lo ha avvicinato agli utenti meno esperti che nel suo sito ufficiale trovano sempre una fonte di aiuto e supporto. Il suo sito è diventato in poco tempo uno dei più consultati in Italia, anche grazie all’ottimo posizionamento SEO.

Nel 2010 scopre delle vulnerabilità nei siti di Google e Microsoft, rendendosi popolare anche di fronte agli esperti del settore. Nel 2011 inizia una collaborazione con Il Messaggero dove si occupa di approfondimenti sulla tecnologia. Nel 2013 è ospite del programma televisivo Le Iene dove svela in quale modo si possano hackerare le reti Wi-Fi altrui. Nel 2014 è testimonial della campagna pubblicitaria di Fastweb.

Nel 2015 vince il premio Macchianera Internet Awards come miglior blog personale. Nel 2017 lancia il suo canale YouTube sul quale mette a disposizione video-guide e recensioni di prodotti tecnologici. Nel 2018 apre un canale Telegram dedicato alle offerte e agli sconti sui prodotti del mondo tech.

Vita privata

Salvatore Aranzulla vive a Milano la sua compagna Sabrina. Oltre alla tecnologia, è un appassionato di viaggi, musica e cinema. Tra i suoi hobby ci sono anche la fotografia e la cucina.