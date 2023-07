Britney Spears, schiaffeggiata a Las Vegas da un bodyguard, è stata immortalata da uno dei presenti. Nei giorni scorsi la lolita del pop ha denunciato un episodio, supportata dal marito Sam Asghar, secondo il quale sarebbe stata colpita dalla guardia del corpo del campione francese dell’NBA Victor Wembanyama fino a rovinare sul pavimento. La stessa guardia del corpo del cestista le avrebbe poi sottratto gli occhiali.

L’episodio ha suscitato una profonda indignazione con i fan di Britney Spears che hanno riversato sui social la loro ferma condanna per l’accaduto. Victor Wembanyama, in un primo momento, ha riferito che la star del pop lo avrebbe afferrato da dietro per attirare la sua attenzione, per questo la guardia del corpo del campione sarebbe intervenuta. Secondo la versione di Britney e di Sam Asghari, la coppia aveva notato il campione di basket nella hall del loro albergo a Las Vegas, per questo i due avrebbero cercato un contatto con il cestista per scattare una foto.

Sempre secondo la popstar, il bodyguard sarebbe intervenuto in maniera violenta colpendo Britney Spears sul volto, che sarebbe poi stata soccorsa da alcuni poliziotti. Nelle ultime ore TMZ ha pubblicato un video che immortala l’episodio. In primo luogo, le immagini smentiscono le affermazioni del cestista: Britney Spears non l’ha afferrato con forza, bensì si è limitata a bussare sulla sua schiena per attirarlo.

In secondo luogo, la guardia del corpo non ha colpito la star sul volto, tanto meno facendola cadere. Piuttosto si vede il braccio dell’uomo della sicurezza colpire la Spears sulla mano, ma un movimento dovuto al momento concitato fa sì che la popstar, ancora con un braccio alzato, colpisca se stessa sul volto.

In poche parole: il bodyguard scansa il braccio di Britney Spears e ques’ultima finisce per colpire se stessa sul volto. Ancora, la popstar non cade sul pavimento né le vengono sottratti gli occhiali.