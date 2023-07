Nome: Antonella

Cognome: Fiordelisi

Anno di nascita: 1998

Luogo: Salerno

Piattaforme: Instagram

Categoria: Sport e televisione

Chi è Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è una ex schermitrice, oggi modella e influencer, nota per aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip 7. Antonella nasce a Salerno il 14 marzo 1998 e fin da piccola si appassiona allo sport, pratica la scherma e diventa campionessa italiana nella categoria spada under 20. Laureata in Scienze Politiche nel 2019, oltre alla carriera sportiva si affaccia al mondo della moda con le sue prime esperienze come modella e influencer. In questo modo collabora con vari brand e raggiunge quasi due milioni di follower su Instagram.

Nel 2017 debutta in televisione con Temptation Island. Nel 2022 entra nella casa del Grande Fratello Vip 7 dove si fa conoscere dal pubblico per il suo carattere forte e determinato. Nel 2023 nasce la sua linea di gioielli ispirati al mondo degli scacchi, chiamata The Queen Scaccomatto.

Vita privata

La vita sentimentale di Antonella Fiordelisi è stata al centro di molte cronache rosa. Tra i suoi flirt più noti ci sono quelli con il modello Akash Kumar poi rivelatosi un falso dopo i tentati scoop di alcune riviste, l’ex ciclista Ignazio Moser e il figlio di Fabrizio Corona, Carlos. La sua relazione più lunga e travagliata è stata quella con Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. I due si sono fidanzati nel 2019, ma si sono lasciati e ripresi più volte.

La loro storia è finita definitivamente nel 2021. Nell’estate 2023 è stato pubblicato un video privato che mostra Antonella all’interno di uno studio medico: tale contenuto ha scatenato la reazione indignata della modella: