Debutta L’Isola delle 30 bare, un thriller francese di cui vi sveliamo trama, cast e anticipazioni. Titolo originale è L’Île aux Trente Cercueils, la storia è liberamente ispirata al romanzo omonimo di Maurice Leblanc, da cui era già stato tratto un adattamento nel 1979.

Nel cast della nuova miniserie di Rai2, al via da stasera 7 luglio, Virginie Ledoyen, Charles Berling e Stanley Weber.

La trama ruota intorno a Christine, una donna che vive una vita tranquilla con suo marito, Raphaël, fino al giorno in cui riceve un misterioso video sul suo cellulare. Si vedono le immagini del suo parto a Sarek, l’isola in cui è cresciuta. Christine scopre con orrore che suo figlio dato per nato morto è stato assassinato. Ora è perseguitata da queste domande: chi ha ucciso suo figlio e perché? Contro il parere del marito, la donna decide di indagare, andando incontro alla maledizione delle trenta bare che si abbatte sull’isola.

Nel cast de L’isola delle 30 Bare, Virginie Ledoyen (tra i suoi film The Beach con Leonardo Di Caprio) nei panni della protagonista Christine Vorski; Charles Berling nella parte del marito Raphel Vorski; e Stanley Weber nei panni di Stephan Maroux. Oltre a loro anche: Martine Chevallier che interpreta Soizick Maroux, sindaco di Sarek e madre di Stephane; Jean-François Stevenin è Henri Dormont, padre di Christine, Anastasia Robin è Emilie Clavel; Dominique Pinon è Horacio; Adam Niane è Yannick Lantry; e Thomas Mustin che interpreta Remy, il cuoco.

Stasera va in onda la prima puntata composta da due episodio. Nell’1×01: Christine lavora con successo in ospedale. Un giorno riceve sul cellulare il video del suo parto avvenuto anni prima in cui si vede che il figlio appena nato viene ucciso. Decide di partire per l’isola dove è nata, all’insaputa del marito Raphael. Sul traghetto si sente male e si scopre che qualcuno ha tentato di avvelenarla. Sull’isola incontra molti vecchi amici, fra cui Stephane, che indaga sul tentativo di avvelenamento, per fortuna sventato.

A seguire, l‘episodio 1×02: Christine va a trovare il padre con cui aveva rotto i rapporti 16 anni prima. A casa del padre trova una strana situazione e il padre le da appuntamento al cimitero dove però viene ucciso da Paul, il ragazzo che viveva con il padre, insieme alla madre e alla sorella. Le indagini proseguono senza successo, ma Christine rintraccia il filmato che le era stato mandato e vede, insieme al marito che nel frattempo l’ha raggiunta, che il figlio non era morto, ma era vivo.

L’appuntamento con L’Isola delle 30 Bare è per stasera alle 21:20 su Rai2.

