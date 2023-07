Arrivano alcune novità particolarmente interessanti, oggi, per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S21. Nonostante la serie sia stata lanciata sul mercato più di due anni fa, infatti, gli upgrade sono costanti e su base mensile, come abbiamo avuto modo di constatare questo venerdì. Vedere per credere il fatto che poco meno di un mese fa sia stata avviata la distribuzione della patch di giugno, stando anche al pezzo che abbiamo pubblicato a suo tempo. Oggi tocca al nuovo aggiornamento di luglio, anche se qui in Europa dovremo pazientare ancora qualche giorno secondo le informazioni raccolte in mattinata.

Alcune indicazioni sui Samsung Galaxy S21 verso l’uscita dell’aggiornameno di luglio: le novità in corso

Come stanno le cose? I primi riscontri di oggi sui Samsung Galaxy S21 arrivano direttamente da SamMobile, che come sempre riporta qualche anticipazione sotto questo punto di vista. Secondo le notizie apprese, il nuovo aggiornamento risulta attualmente disponibile in alcuni Paesi dell’America Latina, ma tutti si aspettiano che espanda la sua disponibilità ad altri Paesi nel giro di pochi giorni. Non aspettatevi nuove funzionalità dopo l’installazione, ma vale ugualmente la pena procedere in fretta nel momento in cui arriverà l’apposita notifica.

Il bollettino ufficiale del produttore coreano ci dice che l’aggiornamento corregge oltre 90 falle di sicurezza riscontrate nella versione precedente del software. L’upgrade in questione, dunque, non porterà con sé nuove funzionalità o miglioramenti delle prestazioni. Attualmente è disponibile in Argentina, Bolivia, Brasile, Messico, Perù e Uruguay. Probabile che per l’Italia si debba attendere lo scorcio iniziale della prossima settimana, secondo quanto appreso oggi.

Staremo a vedere quali saranno le prossime novità individuate per i Samsung Galaxy S21, in seguito al download del nuovo aggiornamento di luglio. A voi come va questo smartphone attualmente?