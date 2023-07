La quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale andrà in onda stasera 7 luglio. Su Canale5 un nuovo appuntamento, come sempre composto da tre episodi.

La storia ruota intorno all’intenso e travagliato amore tra Kurt Seyit, figlio maggiore di una famiglia turca di Crimea, e Sura, figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano perdutamente, a prima vista, ad una festa. Ma la storia d’amore tra Seyit e Sura vivrà molti tormenti: verrà ostacolata dalle famiglie fino allo scoppio della prima guerra mondiale durante la quale Kurt sarà chiamato a combattere e verrà anche dato per morto in battaglia.

Di seguito le anticipazioni di stasera.

Nel primo, il numero 1×13:

Sura scrive una lettera alla sorella Valentina che le manca molto e che vorrebbe tanto che fosse lì con lei, anche per mostrarle quanto sono affettuosi i genitori di Seyit. La ragazza in realtà non vede l’ora di fuggire con il fidanzato, e lasciare il luogo in cui si trova. Seyit torna alla fattoria per parlare con i genitori, e ha nuovamente uno scontro con il padre: nessuno dei due vuole tornare sui propri passi né vuole chiedere scusa all’altro.

A seguire, l’episodio 1×14:

Alle prime luci dell’alba, i ribelli raggiungono la tenuta degli Eminof con l’intento di uccidere Mehmet. Nel frattempo arrivano Seyit e Celil, allertati da Mahmut, a prestare soccorso, ma purtroppo i loro tentativi sono vani e alla fine dello scontro perdono la vita entrambi i genitori di Seyit. Intanto Tatya, rifugiatasi nel mulino con Sura, ha un malore.

La serata si conclude con l’episodio 1×15:

Seyit e Sura sono a Istanbul, ma vengono cacciati dall’hotel in cui alloggiano, divenuto quartier generale degli inglesi. Seyit e Sura si recano al consolato con la speranza di trovare il nome dei parenti di Sura tra le persone sbarcate della nave proveniente dalla Russia. Seyit e Sura fanno amicizia con Yahya e la sua famiglia e gli raccontano la loro storia, di come la famiglia di Seyit sia morta e di come loro due siano dovuti fuggire a bordo di una piccola barca.

L’appuntamento con la quinta puntata de La Ragazza e L’Ufficiale è per stasera su Canale 5 dalle ore 21:35.

