Gli amanti degli sticker WhatsApp avranno presto uno strumento ulteriore per utilizzarli in qualsiasi chat. Gli amati e simpatici adesivi sono in procinto di essere suggeriti direttamente nelle conversazioni, grazie ad una particolare novità pensata dagli sviluppatori del servizio di messaggistica. Chi si doterà della versione beta Android 2.23.14.16 presente sul Google Play Store, potrà beneficiare dell’utile cambiamento fin da subito.

L’anteprima del cambiamento, come sempre, proviene da WABetaInfo ed è mostrata nell’immagine di apertura articolo. In pratica, quando ora si sceglierà una semplice emoji da inserire in conversazione, si otterrà contemporaneamente il suggerimento di uno sticker corrispondente per significato. Esattamente come indicato nello screenshot proposto ad inizio pagina, optando per la faccina che vomita all’interno della barra di testo, subito sopra verrà mostrato l’adesivo che mostra lo stesso gesto ma con una grafica tutta diversa e con protagonista una tazzina disgustata. Chiaro è che l’alternativa di comunicazione comparirà solo nel caso esista, così come potrebbero essere associate alla prima emoji più sticker e non solo uno (tra quelli ufficiali del servizio e quelli di app di terze parti pure utilizzati dagli utenti sul telefono).

La novità WhatsApp condurrà di certo ad un aumento dell’utilizzo di sticker nelle conversazioni. A “danno” delle emoji, in molti casi gli utenti potranno essere tentati dall’impiego degli adesivi proposti, molte volte scoperti per l’occasione. L’integrazione dei suggerimenti è al momento in beta solo per i dispositivi Android, dunque solo per coloro che hanno scelto di partecipare al programma sperimentale con il proprio smartphone con sistema operativo Google. Non ci sono notizie relative allo stesso test per gli iPhone ma di certo la funzione non mancherà neanche a bordo dei melafonini. Per il rilascio ufficiale e definitivo per tutti dell’opzione fin qui riportata si dovrà di certo attendere ancora un certo tempo per le necessarie verifiche degli esperti prima della release.

