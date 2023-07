Finalmente è giunto il tempo delle vacanze al mare per gli italiani e ci si chiede se esiste un’app per prenotare ombrellone, lettini, sdraio, magari una cabina nelle località balneari italiane. L’app Spiagge.it risponde a questa specifica esigenza ormai da tempo e il numero di servizi proposti agli utenti è aumentato anche in questo 2023. Per chi non vuole perder tempo in chiamate, invii di messaggi e mail ai gestori di lidi di tutte le regioni, non resta altro da fare che utilizzare questo strumento smart e pratico.

Funzionamento

L’app Spiagge.it è disponibile sul Play Store per dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone e per gli iPad. Dopo il download e l’installazione, non è necessario immediatamente una registrazione per la consultazione dei servizi e neanche per la prenotazione di un ombrellone. Tuttavia il passaggio sarà molto utile se si vorrà tenere traccia delle proprie attività in qualsiasi momento, nella propria area personale e magari usufruire anche di speciali funzioni aggiuntive di monitoraggio dello strumento.

Come si procede per prenotare l’ombrellone con Spiagge.it? Dalla schermata di accesso, nei campi posti in alto, andrà indicata la zona di preferenza e la data in cui si desidera usufruire dei servizi. Cliccando su “Cerca” saranno proposte le strutture disponibili. Ogni relativa scheda potrà essere esplosa per ottenere tutte le informazioni necessarie, come quelle relative all’ubicazione esatta del centro, la presenza o meno di ristoranti, bar, noleggio di canoe, pedalò e strumentazioni sportive di vario tipo. Naturalmente sarà indicato anche il prezzo esatto per la prenotazione, sulla base di quanto scelto per il proprio pacchetto. Una volta effettuata la propria decisione, si potrà anche scegliere una postazione esatta in spiaggia, usufruendo di un’intuitiva mappa dove gli ombrelloni liberi saranno indicati in verde. Una volta effettuate tutte le operazioni precedenti, il cliente non dovrà fare alto che fornire i propri dati personali, accettare i termini e le condizioni del servizio e dunque inserire il metodo di pagamento preferito (i circuiti ammessi per carte di credito e prepagatge sono Visa, Mastercard, American Express).

Tra i punti di forza dell’app Spiagge.it, c’è senz’altro la possibilità di prenotare anche il pranzo presso i lidi in cui si è scelto di villeggiare anche sotto l’ombrellone (naturalmente nel caso in cui la struttura lo preveda). Ancora, chi ha prenotato stagionalmente un ombrellone, potrà fare ricorso all’applicazione per condividere con altri utenti la sua postazione nei giorni in cui non ne usufruisce. In cambio otterrà consumazioni, sconti vari che potranno essere gestiti in qualsiasi momento nell’area riservata.

Usabilità

L’app Spiagge.it è essenziale nelle sue uniche tre sezioni, ossia “Cerca”, “Prenotazioni” e “Profilo”. Le schede degli stabilimenti sono piene di dettagli per i potenziali clienti. Fa piacere sapere che non mancano mai tutti i dati relativi all’inclusività dei lidi per persone disabili ma anche per gli amici a quattro zampe a seguito. Viene prevista annche la gestione di notifiche mirate per ottenere aggiornamenti sulle proprie prenotazioni e comunque sui propri interessi.

Oltra agli aspetti positivi dello strumento, non possono essere trascurati alcuni imperfezioni dell’applicazione. In alcuni casi, il caricamento di schede o di sezioni può non andare a buon fine e anche la ricerca degli stabilimenti può non dare immediatamente risultati nel tool. Si tratta però di qualche bug, facilmente risolvibile con un riavvio. Il consiglio utile in questi casi è di tenere l’app aggiornata alla sua ultima versione per ottenere tutti i fix degli sviluppatori.

