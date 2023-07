Nelle più belle canzoni di Toto Cutugno c’è un manifesto della canzone italiana: negli anni il cantautore ha saputo raccontare l’Italia senza troppi giri di parole, dipingendola in tutte le sue bellezze, i costumi e le sue contraddizioni, ma ha anche raccontato l’amore con tutta la sensibilità che è propria di ogni artista. Ecco i suoi più grandi successi.

Solo Noi (1980)

Solo Noi è la canzone con cui Toto Cutugno vince il Festival di Sanremo nel 1980, una dolce ballata d’amore che diventa subito un successo. Il brano è scritto interamente dal cantautore e racconta le dinamiche altalenanti di una coppia che si ma oltre ogni difficoltà.

L’Italiano (1983)

L’Italiano è senza dubbio la canzone più conosciuta e amata di Toto Cutugno, un inno all’orgoglio e all’identità nazionale che viene cantato in tutto il mondo. Il brano, scritto insieme a Cristiano Minellono, partecipa al Festival di Sanremo nel 1983 e si classifica al quinto posto, ma vende milioni di copie e diventa un simbolo della canzone italiana citato in tanti spot e tanti film.

Offerta I Miei Sanremo 1 CD

Formato digipack

Serenata (1984)

Serenata rappresenta una delle tante sfumature romantiche di Toto Cutugno ed è dedicata alla sua prima moglie Carla. Il brano, scritto insieme a Vito Pallavicini, partecipa al Festival di Sanremo nel 1984 e conquista il secondo posto. La canzone prende spunto dalla serenata napoletana cui Toto Cutugno rende omaggio con un ritmo allegro e coinvolgente.

Insieme 1992 (1990)

Insieme 1992 è la canzone con cui Toto Cutugno vince l’Eurovision Song Contest 1990, un brano che anticipa l’unità europea che si realizzerà due anni dopo con il Trattato di Maastricht. Il brano, scritto insieme a Giancarlo Bigazzi, è un invito alla pace e alla solidarietà tra i popoli con un ritornello orecchiabile e trascinante.

Offerta Insieme Insieme

Cutugno, toto

Voglio Andare A Vivere In Campagna (1995)

Una protesta contro l’urbanizzazione e un inno alle origini: al Festival di Sanremo 1995 si classifica 17esima e ne parliamo ancora oggi, per questo Voglio Andare A Vivere In Campagna non può mancare tra le più belle canzoni di Toto Cutugno.