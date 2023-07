L’app Mooney non funziona in questo venerdì 7 luglio e molti clienti del servizio finanziario si trovano in difficoltà per il semplice fatto di non poter utilizzare le più comuni funzionalità dello strumento, come invece accade di solito. Le anomalie vanno di certo specificate, riportando anche la principale modalità di assistenza alla quale possono ricorrere gli utenti.

L’app Mooney funziona da prepagata per gli acquisti nei negozi fisici come online, può servire per effettuare ricariche sulle SIM dei telefoni, ancora per pagare bollettini ed effettuare transazioni di diverso tipo verso la pubblica amministrazione. Tutte le operazioni appena elencate, tuttavia, proprio in questo primo venerdì del mese di luglio, sono interessate da problemi di varia natura. Le procedure non vanno a buon fine, l’applicazione mostra dei messaggi di errore o le sue sezioni sono in continuo caricamento. In merito alle difficoltà attuali, è giusto segnalare che sul profilo Facebook ufficiale di Mooney Group Italia sono state raccolte delle testimonianze di utenti che lamentano la pessima esperienza con il servizio. Il team Mooney si è detto dispiaciuto per gli inconvenienti ma non ha ancora fornito riscontri sulle cause dei problemi come eventuali tempi di ripristino verso la normalità (almeno per il momento).

Visto che l’app Mooney non funziona per i suoi clienti, vale la pena segnalare il numero di assistenza al quale rivolgersi per ottenere aiuto da personale qualitficato. Il recapito di riferimento risponde all’800.005.005. Al momento della propria segnalazione del disservizio, sarà opportuno specificare il dispositivo utilizzato per l’accesso al servizio, la versione del tuo sistema operativo di scena sul telefono e la tipologia di errore riscontrato. Solo in questo modo si potrà ottenere il giusto aiuto nella situazione attuale che potrebbe protrarsi ancora per un tempo ancora non definito, arrecando degli evidenti danni ai clienti.

