Con la morte di Syd Barrett il 7 luglio del 2006 si chiuse per sempre un cerchio. Non si chiuse a Richmond nel ’68, né nel 1975 quando ricomparve come un fantasma a gli Abbey Road Studios mentre i Pink Floyd stavano registrando Wish You Were Here, né con il suo incedere lento verso la metropolitana in quell’istante in cui la band lo vide per l’ultima volta. Va detto che sono in molti a sostenere che quella strana apparizione negli Studios non sarebbe stata un evento unico, bensì Syd avrebbe visitato più volte gli ex compagni in sala regia.

Negli anni, infatti, è spuntata una polaroid di Nick Mason in cui vediamo Syd sempre sovrappeso, pelato, ma con una maglietta diversa dalla camicia stazzonata dello scatto iconico. Syd Barrett è quel parente scomodo citato da L’Esorcista, l’amico ingombrante, la bomba pronta ad esplodere. Con lui nella formazione, i Pink Floyd vedevano minato un equilibrio appena rattoppato con l’ingaggio di David Gilmour, per questo in maniera quasi tacita fu estromesso dal progetto. Si è detto e scritto tanto, ma chi visse quell’allontanamento sa bene cosa sia realmente successo.

A citarlo più volte è stato David Gilmour che un anno prima che Syd morisse, nel 2005, gli dedicò Wish You Were Here al Live 8:

“Comunque, stiamo facendo questo per tutti coloro che non sono qui. In particolare, naturalmente, per Syd”.

Anche oggi per il leggendario bassista ogni occasione è buona per ricordare l’amico solitario e problematico, il “diamante pazzo” di Shine On You Crazy Diamond. Senza di lui non avremmo avuto i Pink Floyd, e la sua uscita di scena non è mai stata definitiva. La sua ombra ha sempre accompagnato la band, anche quando l’ego dei singoli elementi ha incrinato le affinità, anche quando tutti hanno continuato con i rispettivi progetti solisti.

Il 7 luglio 2006 la morte di Syd Barrett arriva silenziosa, e tale è ancora oggi.