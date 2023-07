Britney Spears sarebbe stata picchiata da un uomo della security mentre tentava di avvicinare il cestista francese Victor Wembanyama. Questo è quanto raccontato dalla popstar e dal marito Sam Asghary dopo un’indiscrezione pubblicata da TMZ. Ricostruiamo insieme i fatti.

Nei giorni scorsi TMZ aveva riportato che a Las Vegas, in un ristorante, la star del pop sarebbe stata colpita da un uomo della sicurezza del campione NBA Victor Wembanyama, stella nascente francese del basket internazionale. La notizia riportata da TMZ era stata oggetto di scetticismo, ma poco tempo dopo è arrivata la conferma di Sam Asghary.

Secondo la ricostruzione, Britney Spears e Sam Asghari – insieme ad alcuni amici – si trovavano in un ristorante di Las Vegas. La popstar di Womanizer aveva notato la presenza di Victor Wembanyama e si sarebbe avvicinata al campione per chiedere una foto, ma i responsabili della sicurezza avrebbero avuto una reazione oltremodo sbilanciata.

Sam Asghari ha condannato il comportamento della bodyguard del campione: “La colpa deve ricadere sul codardo che ha fatto tutto questo, le persone che lo hanno assunto senza un controllo accurato, e una cultura sistemica di inosservanza nei confronti delle donne nello sport e nello spettacolo”.

Britney Spears, secondo il suo racconto, avrebbe deciso di denunciare la guardia del corpo di Wembanyama, ma allo stesso tempo punta il dito contro il campione dell’NBA per non essersi ancora scusato per l’accaduto. “Questa storia è già uscita, quindi volevo dire com’è andata realmente”.

Ecco il racconto pubblicato da Britney Spears su Instagram:

“Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avute diverse nella mia vita. Però devo dire che non ero preparata per quello che mi è successo ieri sera. Ho riconosciuto un atleta famoso nella hall del mio hotel mentre stavo andando a cena in un ristorante. Successivamente sono andata in un ristorante in un altro hotel, l’ho rivisto. Ho deciso di avvicinarmi e congratularmi con lui per il suo grande successo. C’era molto rumore, quindi gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione.

Sono venuta a conoscenza delle dichiarazione del giocatore in cui dice che “l’ho afferrato da dietro”, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla. La sua guardia del corpo poi mi ha colpita in faccia davanti alla una folla. Mi ha buttato a terra e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia.

Vengo sempre circondata da fan ovunque vada. Infatti, quella notte, sono stato fermata da un gruppo di almeno 20 fan. La mia squadra di sicurezza ovviamente non ne ha colpito nemmeno uno.

Questa storia è super imbarazzante da condividere con il mondo, ma è già uscita e quindi volevo dire com’è andata realmente. Tuttavia, penso che sia importante condividere questa storia ed esortare i personaggi pubblici a dare l’esempio e trattare tutte le persone con rispetto.

La violenza fisica sta accadendo troppo spesso in questo mondo. Spesso a porte chiuse. Sto con tutte le vittime e il mio cuore va a tutti voi! Devo ancora ricevere le scuse pubbliche dal giocatore, dalla sua sicurezza o dal loro organizzazione. Spero che lo facciano. Adoro l’enorme quantità di amore e sostegno che sto ricevendo in questo momento.

Grazie alla polizia di Las Vegas e agli agenti per il loro supporto”.