Sembra quasi inevitabile che nel 2023 si debba parlare della catena della solita bufala con “da domani niente buonanotte e buongiorno con foto“. Si tratta di un messaggio che periodicamente prende piede su WhatsApp e che, puntualmente, viene alimentato da coloro che hanno poca dimestichezza di messaggi simili. Insomma, tutti quelli che reputano “verità assolute” i messaggi che arrivano sul proprio smartphone tendono a diffondere notizie assolutamente false, come quella che dobbiamo prendere in esame per forza di cose oggi 6 luglio per il pubblico italiano.

Come riconoscere la bufala con “ da domani niente buonanotte e buongiorno con foto ” che gira anche a luglio 2023

In buona sostanza, cosa dice la catena che da anni esordisce con “da domani niente buonanotte e buongiorno con foto“? Viene lanciato l’allarme secondo cui alcune foto non sarebbero tali, ma dei veri e propri portatori di virus, in grado di mettere seriamente a rischio la nostra sicurezza digitale. Vicenda mai confermata dalla Polizia Postale, al punto che da anni si rincorre questa voce assolutamente priva di fonti tra gli utenti. Basti pensare che, sul nostro magazine, ne abbiamo parlato anche a fine 2022, a testimonianza del fatto che sia una fake news periodica.

Del resto, anche fonti esterne hanno confermato in passato la bufala, come avvenuto anche nelle ultime ore. Una storia che, ne sono certo, tornerà anche in futuro, in quanto una porzione di utenza pronta a crederci ci sarà sempre. Ricordate che eventuali allarmi di questo tipo non verranno mai diffusi tramite WhatsApp, visto che le autorità in quel caso proveranno a mettersi in contatto con noi in altro modo.

Nel frattempo, non possiamo fare altro che ignorare il messaggio WhatsApp con “da domani niente buonanotte e buongiorno con foto“, fermo restando che non ci siano link all’interno della catena.

