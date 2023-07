Il teaser ufficiale di lancio per il Samsung Galaxy Z Flip 5 è giunto in queste prime ore di giovedì 7 luglio. Non che ci fosse particolare bisogno della conferma del prossimo evento Unpacked, viste le numerosissime anticipazioni delle ultime settimane ma, ad ogni modo, ora sappiamo con assoluta certezza che i dispositivo pieghevole sarà lanciato il prossimo 26 luglio.

La foto di apertura articolo fa parte del poster di lancio dell’evento Unpacked di fine mese. Insieme con il Samsung Galaxy Z Flip 5 sappiamo che troverà posto anche il fratello maggiore Samsung Galaxy Z Fold 5 e di sicuro anche lo smartwatch Galaxy Watch 6. Molto probabile resta anche la presentazione di nuovi tablet della serie Tab S9.

Nell’immagine proposta non viene svelato granché del Samsung Galaxy Z Flip 5. semmai solo l’ovvio profilo derivato dal suo design a conchiglia. Dalla foto non possiamo dedurre altri particolari, neppure quelli relativi alle colorazioni del dispositivo. Al contrario, otteniamo elementi utili per collocare il prossimo evento Unpacked in una location insolita rispetto al passato. Messi per un po’ da parte gli eventi di presentazione statunitensi come quelli europei, il grande lancio estivo di quest’anno si terrà nel paese del produttore Samsung appunto, la Corea del Sud. In particolare a Seoul sarà di scena proprio l’uscita di tutto il nuovo hardware prima enunciato. Sarà la prima volta di un keynote così importante tutto asiatico ma la scelta segue una strategia ben precisa: anche per il futuro, l’azienda ha intenzione di presentare le sue novità in luoghi del mondo sempre diversi, nell’ottica di mostrare le visioni futuristiche delle sue soluzioni tecnologiche all’interno dei contesti culturali più disparati. Per il momento, si comincia dalla nazione di appartenenza del brand e la scelta non poteva che essere più congrua.

