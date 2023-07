Seconda puntata di Noos su Rai1: stasera 6 luglio torna Alberto Angela con il suo nuovo programma di divulgazione scientifica. In questo appuntamento continuerà il viaggio nel Serengeti, la grande pianura tra Kenya e Tanzania per seguire, questa volta, un gruppo di elefanti femmine che accudisce e protegge un elefantino appena nato. La matriarca, l’elefantessa più saggia, guida la famiglia allargata tra le trappole e i pericoli della savana.

Poi, per festeggiare i cento anni dalla nascita dell’aeronautica militare italiana, Noos incontrerà le Frecce Tricolori: al Museo di Vigna di Valle, Alberto Angela ripercorrerà la storia della forza aerea italiana in compagnia del capo di stato maggiore, il generale Luca Goretti. E sempre in tema di volo, l’astronauta Samantha Cristoforetti parlerà della Stazione Spaziale Internazionale, un esempio riuscito di collaborazione internazionale e un passo importante verso la colonizzazione dello spazio. L’astrofisica Edwige Pezzulli, invece, commenterà le ultime straordinarie immagini delle galassie e Luca Perri illustrerà quanto sia più o meno verosimile la traversata tra gli asteroidi nel film “L’impero colpisce ancora”.

Nella seconda puntata di Noos, un servizio di Gianpiero Orsingher e Gabriele Gravagna darà luce a un importante ritrovato tecnologico, l’ecoscandaglio Multibeam, che nel mare di Baia permette di esplorare i resti della famosa città romana sommersa preservandone l’integrità. Al Policlinico Gemelli di Roma, Giovanni Carrada e Giulia de Francovich mostreranno un ingegnoso sistema per rendere il parto più semplice; ad inventarlo non è stato un medico, ma un meccanico di Buenos Aires.

Una particolare attenzione è dedicata anche alla alimentazione, con la nutrizionista Elisabetta Bernardi, che si occupa della dieta mediterranea. In studio anche lo storico Alessandro Barbero, che racconterà come nel corso dei secoli siano cambiati gli orari dei pasti.

Spazio anche a Lorenzo Pinna per vedere che cos’è la banca dei semi: molte piante che hanno assicurato cibo per millenni sono scomparse o sono in pericolo. Come selezionare piante che siano naturalmente resistenti ai parassiti? Carenza d’acqua, cambiamenti climatici, erosione del suolo: come fare in modo che gli otto miliardi di persone sulla Terra possano contare su una alimentazione sufficiente e corretta? Ne parleranno Dario Fabbri e Gianfranco Bologna in un servizio di Rossella Li Vigni e Ilaria Degano.

Il sessuologo Emmanuele Jannini poi, spiegherà come le app di incontri hanno facilitato il nostro modo di conoscere altre persone, ma anche le conseguenze e i risultati contraddittori. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà lo strano caso della penna a sfera, un presunto delitto risolto in base alle leggi della dinamica. Un servizio di Lorenzo Pinna e Giulia de Francovich racconterà come l’intelligenza artificiale può aiutarci a interpretare alcune scritture rimaste finora misteriose.

E a proposito di scrittura: come sono nate le lettere del nostro alfabeto? Perché la vocale E ha proprio quella forma? A raccontare la storia sarà la voce di Paola Cortellesi.

L’appuntamento con la seconda puntata di Noos è per stasera ore 21:30 su Rai1.

