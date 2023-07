Il colosso di Seul ha iniziato a implementare l’aggiornamento della sicurezza di luglio 2023 sui suoi telefoni tre giorni fa. Il nuovo upgrade ha raggiunto alcuni device di fascia alta e media, tra cui Samsung Galaxy A53, Note 10, S22 e S23. L’azienda sudcoreana ha rivelato quali falle di sicurezza ha risolto con l’aggiornamento di luglio 2023.

Come riportato da “SamMobile“, secondo il bollettino sulla sicurezza del produttore asiatico, la patch di sicurezza di luglio 2023 corregge 90 falle riscontrate nei telefoni e nei tablet Galaxy. Di queste 90 correzioni, 52 sono state fornite da Google, mentre Samsung ha sviluppato 38 correzioni (SVE). 3 di questi difetti di sicurezza sono contrassegnati come critici, mentre 56 difetti sono di alta priorità. I restanti difetti di sicurezza sono contrassegnati come rischi moderati. Il colosso di Seul afferma, inoltre, di aver già incluso tre correzioni nella patch di giugno 2023 che Google ha ora rilasciato come parte della patch di luglio 2023. Alcuni di questi difetti di sicurezza (SVE) risolti da Samsung sono correlati all’installazione manuale dei pacchetti tramite comando ADB, al controllo degli accessi improprio nel sistema audio, all’identificatore del chipset UWB, alla configurazione degli SMS trasmessi, al servizio Galaxy Themes e altro. Nelle impostazioni erano presenti anche problemi di controllo degli accessi impropri e diverse funzioni di test interne presentavano problemi di scrittura fuori limite ed hanno permesso agli hacker di eseguire codice indesiderato.

Per saperne di più sulle falle di sicurezza risolte da Google nella patch di sicurezza di luglio 2023 per i dispositivi Android, potete visitare questa pagina. La maggior parte di questi difetti di sicurezza si trova nei dispositivi con Android 11, 12, 12L e 13. Alcune disfunzioni sono legate ai chip e ai componenti Qualcomm, alle GPU Mali e PowerVR e alla gestione della memoria.

